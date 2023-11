S karavanem jezdí od doby, kdy dostal řidičák. Od té doby o svých cestách i o současných trendech v cestování na čtyřech kolech píše a inspiruje ostatní. Jan Bordovský se podílí i na organizaci veletrhu Caravaning v Brně. V rozhovoru pro Deník popisuje výhody i omezení, které s sebou cesty v obytných vozech přináší.

O čem je podle vás karavaning?

Je to výborný prostředek k tomu, aby se mohl člověk na cestách věnovat svým koníčkům. Například my jsme takto začali cestovat proto, abychom mohli každé ráno vyrazit na hory, vozili jsme s sebou kola nebo potřeby na vodní sporty. Spousta lidí s sebou vozí i motorky nebo přívěsy s koňmi. Můžete spát na místech, která vás zajímají a zároveň tam sportovat.

Jaké výhody lidem tento typ cestování přináší?

Největší výhodou je flexibilita, člověk si nemusí dopředu rezervovat žádné ubytování. Vyráží podle nálady, počasí a toho, kolik má času. Ať už jede do vedlejší vesnice nebo na druhý konec Evropy. Když se někde zkazí počasí, přeparkujete o údolí vedle a tam je zase hezky. S karavanem už se dá dělat víceméně všechno, i jejich nabídka je široká. Ve velkých autobusech například můžete bydlet po celý rok.

Jaké je bydlení v obytném voze přes zimu?

Například menší obytné dodávky mají problém s izolací, třeba tam zamrzá voda. Klasická obytná auta ale už dnes mají dvojitou podlahu nebo i radiátory. Na střeše mají solární panely, které dobíjí baterie. Takové karavany už vydrží i v Alpách, lidé v nich jezdí lyžovat a parkují přímo pod sjezdovkou.

Vás nikdy nenapadlo, že byste žil v karavanu?

Zatím ne. Třeba až budu starší, tak budu mít potřebu v něm trávit více času. Velice oblíbený trend je v poslední době trávení zimy na jihu Evropy. Takhle dnes jezdí stovky českých penzistů. Důchod jim chodí na účet, energie v Česku jsou drahé, takže v bytě vše vypnou a odjedou na celou zimu do Španělska.

Je něco, co se s karavanem ještě pořád nedá objet?

Poslední dobou nám do cestování hodila vidle válka na Ukrajině, protože velice oblíbenou destinací bylo například Mongolsko, Arménie, Gruzie, Kazachstán nebo Sibiř. Cesta přes Rusko je zavřená, takže jsou tyto lokality trochu hůře dostupné. Jinak je největším problémem to, že je nás v Evropě opravdu hodně. Na vyhlášených místech už v hlavní sezoně bez předchozí rezervace nezaparkujete. Také narážíme na to, že přibývají zákazy kempování u pobřeží.

Jak dlouho vy sám jezdíte s karavanem?

Od té doby, co mám řidičák. Začínal jsem v maličkém Volkswagenu, který jsem si koupil ještě na škole. Pořád ho mám, projel jsem s ním kus Evropy, třeba i Rusko. Dnes už jsme čtyři, takže slouží spíše jen na výlety za odměnu. Ale věřím, že na svou největší cestu ještě čeká.

Jaké je cestování s dětmi v karavanu?

Myslím si, že je to pro ně výborná příležitost, jak poznávat jiné kultury a náboženství. Teď jsme třeba strávili celou zimu v Maroku. Děti jsou každý den někde jinde, naučí se fungovat v různém prostředí. Kolikrát stačí vyjet do vedlejší vesnice na hřiště a pro děti je to stejně cenné, jako když jedete do Chorvatska.

Kolik dnes v průměru stojí obytný vůz?

V posledních dvou až třech letech plošně zdražily zhruba o třicet procent. Základní cena se pohybuje okolo milionu a půl. Horní hranice tak úplně neexistuje, ta lepší auta pořídí lidé i za tři miliony. Není to tak dávno, co se dal karavan koupit za devět set tisíc, dneska je ten milion a půl základ.

Je karavaning koníčkem pro bohaté?

Tak to dlouho bývalo. Karavany si kupovali lidé ve středním věku, kteří měli splacené hypotéky a našetřené peníze. Poslední dobou je čím dál víc dostupnější, to je vidět i tady na veletrhu. Nakupují zde i mladší zákazníci. Každopádně je to drahý koníček, nejde totiž jen o auto. Je to v podstatě druhá domácnost, se kterou má člověk práci a musí se o ni starat. Není to tak ideální, jak to vypadá na výstavě. Jsou ale i mnohem dražší koníčky.

Můžou si bydlení na čtyřech kolech dopřát i lidé, kteří nemají milion a půl na koupi karavanu?

Pokud by člověk nechtěl investovat, tak si může karavan půjčovat. V Česku už jsou desítky půjčoven a fungují tady i platformy na půjčování aut od soukromých majitelů. Ceny se pohybují okolo tří a půl tisíc korun za den. Není to úplně levná dovolená, ale vychází to mnohem výhodněji než starat se o vlastní obytňák.

Co očekáváte od letošního veletrhu Caravaning?

Novou halou Adventure se nám podařilo oslovit novou cílovou skupinu návštěvníků. Lidi, kteří koukají po obytných přívěsech nebo autech, které jsou méně komfortní, ale zase nabízí lepší dostupnost do přírody nebo mimo klasické trasy. Počet takových uživatelů poslední dobou nejrychleji narůstá.

Jaký je doprovodný program?

Chodí sem mladé páry, které mají omezený rozpočet ale hodně času na cestování. Také rodiny nebo aktivní sportovci i zajištění senioři. Snažili jsme se tedy o co nejpestřejší skladbu prezentací. Klasický program je složený z nejrůznějších přednášek, ať už jde o bezpečnost na cestách nebo technickou výbavu karavanů či cestopisy. Program v Adventure hall je složený z tematických besed, které se věnují cestování na Balkáně, obytným a terénním vozidlům a podobně. Velký důraz klademe i na dotazy návštěvníků.

Co vás přivedlo k myšlence věnovat celou halu dobrodružnějšímu stylu cestování?

V posledních letech rostlo na veletrhu zastoupení firem, které nabízí minikaravany, čtyřkolky a terénní auta. Viděli jsme, že zájem návštěvníků je obrovský. Proto jsme se rozhodli, že letošní jubilejní ročník posuneme na novou úroveň. Je to pro lidi, kteří často cestují do zemí, kde není infrastruktura pro karavaning nebo dávají přednost výletům do přírody a do hor. K vidění jsou ale i střešní stany nebo poslední dobou oblíbené obytné vestavby do dodávek.

Je karavaning pohodlný?

Někdy si i lidé, kteří mají obytňáky, zaletí do hotelu a nechají se opečovávat. To říkám z vlastní zkušenosti. Dovolená s karavanem je vždy hodně aktivní. Člověk si musí naplánovat cestu, mít všechno nakoupeno, bezpečně dojet, co dva dny se starat o to, aby byl vylitý záchod a napuštěná čistá voda. Je to neustálá aktivita okolo auta. Někomu to vyhovuje, někomu to vyhovuje po nějakou dobu a někdo se do toho nikdy nedostane.