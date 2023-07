Důvody, proč některé restaurace a hospody v Brně platební karty nepřijímají, jsou různé. V podniku Pivo & Syn v ulici Veveří je příčina velmi jednoduchá. Prostě z principu. „K pivu patří mariáš, ne platební karty. Nechceme kazit atmosféru a ráz hospody, nesedělo by to k tomu. Jde čistě o hodnotové hledisko. Ani v budoucnu zavedení karet neplánujeme,“ říká výčepní Lukáš Prudil a odchází obsloužit nově příchozí hosty.

Pro takové má Brňan a milovník kvalitního piva Jiří Ryšánek pochopení. Potíž pro něj nastává ve chvíli, kdy se provozní začnou vymlouvat na bankovní poplatky. „Je to nesmysl. Když berou karty, mám jistotu, že můžu utratit, kolik chci. Hotovost mě naopak limituje. Pokud běžný podnik nebere karty, jdu jinam. Když ale nabízí něco originálního navíc, zůstanu,“ popisuje mladík svoji strategii na jedné z restauračních zahrádek.

Řada hospodských i restauratérů nicméně naráží na další komplikaci. Tou jsou dodavatelé. V drtivé většině případů totiž platby kartou neakceptují, a tak provozním či majitelům nezbývá nic jiného, než mít hotovost rovnou nachystanou nebo ji vybrat z bankomatu. „Není to o tom, že bychom chtěli jakkoliv okrádat stát. Jedná se primárně o praktickou stránku věci,“ připouští provozní plzeňské pivnice Hladinka a Šnyt Tomáš Mago.

Kromě zásobování zmiňuje i bankovní poplatky. „Hlavním důvodem jsou dodavatelé, kteří terminály často nemají. Zboží jim stejně platíme v hotovosti. V případě plateb kartou bychom peníze museli vybírat, což by akorát ubíralo čas. Bereme to tak, že se aspoň něčím odlišíme, navíc je placení hotovostí tou nejčistší transakcí. Další věc jsou poplatky bance, která by nás připravila o část zisku,“ pokračuje Mago stojící za lesknoucím se výčepem.

Z tisícikorunové tržby přitom majitel podniku zaplatí bance na poplatcích přibližně patnáct až dvacet korun. Pronájem platebního terminálu se dále pohybuje v řádech několika stovek. „Dle obecně známých statistik provedených kartovými asociacemi navíc vyplývá, že tržby podniků v gastro segmentu se po zavedení plateb kartou navýší až o třetinu,“ vyčíslila Deníku marketingová expertka Československé obchodní banky Pavla Kuklová.

Kromě zmíněných míst nezaplatí návštěvníci kartou ani v brněnských podnicích Pod Lékárnou, v pivnici U Tekutého chleba ani v Ochutnávkové pivnici. Všechna zařízení se přitom nachází v samotném srdci města.

„Přijímat karty v gastronomii je dnes navíc mimořádně jednoduché. Aplikace ke zpracování plateb se dá nahrát i do mobilu, takže i ten nejmenší stánkař může snadno karty přijímat telefonem. Moderní terminály navíc dokáží zpracovat i spropitné z karty, takže ani obsluha nepřijde zkrátka,“ poznamenal mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.

Poplatek za transakci se zpravidla dělí mezi zpracovatelskou společnost, nejčastěji Global Payments, karetní asociaci, většinou Visu a Mastercard, a banku, která zákazníkovi vydala kartu. Dohromady se ale nejčastěji pohybují mezi jedním a půl až třemi procenty z každé tržby. „Záleží na objemu plateb, čím vyšší objem peněz, tím je cena nižší. Naše ceny jsou 0,9 procenta plus poplatek karetní asociaci a bance, jež vydala kartu,“ dodal Kropík.

O svobodné rozhodnutí, zda ve své restauraci karty přijmou nebo nikoliv, se majitelé podniků obávat nemusejí. Podle ministerstva financí není zavedení povinné možnosti bezhotovostní platby aktuálně na stole.

„Máme volné tržní prostředí, kdy se provozovatel může dobrovolně rozhodnout přijímat pouze hotovost. Stejně tak zákazník může vyvíjet tlak na provozovatele tím, že upřednostní místa, kde platby kartou umožňují. Tím přispěje k širšímu akceptování jím preferované platební metody,“ podotkla mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

