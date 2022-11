V kauze černovické pískovny a privatizace městských bytů poslal Městský soud v Brně ve čtvrtek sedm lidí do vazby. To se pro Quittovou stalo důvodem, proč vyzvala k rezignaci na zastupitelský mandát jednatele Pískovny Černovice, konkrétně lidovce Jiřího Hasoně a sociálního demokrata Jiřího Novotného.

Zároveň předpokládá, že jsou politici ve vazbě, proto požadavek poslala přes jejich advokáty. „V tuto chvíli fyzicky držím rezignaci na zastupitelský mandát pana Hasoně i pana Novotného. Pan Novotný se zároveň vzdal postu jednatele pískovny, pana Hasoně z této funkce budeme odvolávat. Rezignaci jsem obdržela písemně od jejich právních zástupců,“ potvrdila v pátek odpoledne Quittová.

Privatizace domů v Brně: soud vzal do vazby všech sedm obviněných

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v úterý zadrželi deset lidí, sedm z nich nyní viní z účasti na organizované zločinecké skupině. Kauza, jejímž hlavním článkem má být brněnský podnikatel a provozovatel taxislužby Michal Horký, se dotýká dvou větví. A to údajné snahy o ovládnutí Pískovny Černovice prostřednictvím její ekonomické diskreditace, a privatizace městských domů, kde měla skupina nakoupit byty pod tržní cenou a následně je rozprodávat s velkým ziskem.

Problémů spojených s lokální brněnskou politikou je ale momentálně více. Po nedávném policejním zásahu, jenž se týká korupce s městskými byty v Brně-středu, čelí obvinění také politik Radim Suchánek. Ten byl právě jedním ze zvolených černovických zastupitelů za ANO, svůj mandát ale pod tíhou kauzy složil. S jednateli Pískovny Černovice Jiřím Hasoněm a Jiřím Novotným by tak nově vznikající koalice, která má zahrnout Černovické patrioty v čele s Quittovou, ANO, ODS, ČSSD a KDU-ČSL, přišla o tři mandáty. To by následně nestačilo k vytvoření potřebné většiny, v jednadvacetičlenném zastupitelstvu by disponovali pouze deseti mandáty.

„Za ně ale automaticky nastupují náhradníci, takže bychom většinu v domluvené koalici měli mít. Zatím platí spolupráce, na jaké jsme se shodli,“ sdělila Deníku tamní starostka Petra Quittová.

Černovice: Novotný opět jednatelem pískovny. Dva dny po změně starosty

V povolebním vyjednávání se Quittová snažila obejít vítěze voleb, a to uskupení Společně pro Černovice v čele se zastupitelem Ladislavem Kotíkem. Pokud se Quittové povede koalici dohodnout, získá těsnou většinu. „Pro nás je současný plán nepřijatelný. Požadujeme rezignaci jak rady městské části, tak dozorčí rady, protože ta je i valnou hromadou předmětné pískovny,“ okomentoval situaci Kotík.

Podle něj bude snahou uskupení jednání s těmi, kteří s kauzou nejsou spojeni. Zmínil například nově zvolené zastupitele za ODS či ANO. „Rádi bychom vytvořili koalici tak, aby byla bez lidí, kteří jsou s aférou kolem pískovny jakkoliv spojeni. V krajním případě se pokusíme vyvolat nové volby, aktuální řešení pro nás jednoduše není akceptovatelné. Raději zvolíme cestu dalších voleb, protože teď už budou voliči vědět, co se v Černovicích dělo za minulé vlády městské části, než to nechat napospas osudu,“ doplnil opoziční zastupitel Ladislav Kotík.

Zda se Quittové povede složit potřebnou většinu, a tím i koalici, objasní teprve pondělní ustavující zasedání zastupitelstva.