Razie kvůli privatizaci domů v Brně: prohledávali kancelář náměstka Hladíka

Jako hlava organizované skupiny měl fungovat právě podnikatel v oblasti realit a provozovatel taxislužeb Michal Horký. „Skupina vznikla v roce 2021 a původně měla tři členy, kromě Horkého ještě právníka Radovana Novotného a Petera Flimmela, o další tři členy se rozšířila až později,“ sdělil serveru iRozhlas zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Právník Radovan Novotný je někdejším tajemníkem městské části Brno-střed, brněnský krajský soud jej před lety odsoudil ke čtyřletému trestu za korupci. Peter Flimmel je na základě veřejně dostupných informací z obchodního rejstříku jednatelem společnosti ING-CZECH. Dalšími členy skupiny mají být podnikatelé Josef Krutílek, Martin Bednář a Jiří Krejčí.

Nevypověditelné smlouvy

Díky zmanipulovanému výběrovému řízení měla skupina v čele s podnikatelem Horákem nejdříve usilovat o získání pískovny do takzvaně ekonomického pronájmu s předkupním právem, což mělo následně pomoct k jejímu ovládnutí.

Pomocí nevýhodných smluv, které bylo možné vypovědět jen pod podmínkou vysokých sankcí, pak chtěla organizovaná skupina snížit ekonomický zisk tak, aby bylo pískovnu následně možné levně odkoupit od městské části. „Dlouhodobě jsme upozorňovali na nevýhodně poskytované slevy a uzavírané smlouvy. Jedná se například o firmu K-EKO, která byla na provoz pískovny navázaná, odčerpávala finance, ale bylo skoro nemožné smlouvu vypovědět,“ řekl Deníku Rovnost někdejší starosta a současný černovický opoziční zastupitel Ladislav Kotík.

Piráti kvůli policejní razii odmítají koalici v Brně: došla jim trpělivost

Podle detektivů měl skupině v postupu pomáhat jako tehdejší místostarosta brněnských Žabovřesk Filip Leder. Ten by se měl po letošních komunálních volbách zřejmě stát tamním starostou za KDU-ČSL, vyjednává také o budoucí podobě brněnské koalice. Současně je předsedou představenstva městské firmy SAKO Brno. „Mohu potvrdit, že u mě v soukromé advokátní kanceláři včera zasahovali policisté, ale nevím, čeho se to týkalo. Ani nevím, jak se situace vyvíjí dál,“ sdělil ve středu dopoledne Leder.

S údajnou hlavní postavou organizované skupiny, podnikatelem a provozovatelem taxislužby Michalem Horkým, se Leder zná. Jako právník jej totiž před lety zastupoval u soudu ve sporu s Jihomoravským krajem o pozemky, na nichž stojí brněnské letiště a které kraji patří. Na dotaz, zda se o Horkého zajímají policisté, ale neodpověděl. „Jsem vázán mlčenlivostí, proto nic dalšího nemůžu potvrdit ani vyvrátit,“ doplnil Leder.

Nový plán

Podle policistů se ale původní plán na ovládnutí pískovny nakonec neuskutečnil. „Nakonec z takového plánu ale Horký ustoupil a vymyslel jiný, do pískovny investuje jedna ze společností ovládaná Horkým a za to bude chtít majetkový podíl,“ pokračoval zdroj pro iRozhlas.

Pískovna je ve vlastnictví městské části Brno-Černovice, jejími jednateli jsou Jiří Hasoň z KDU-ČSL a Jiří Novotný z ČSSD. Právě radního Novotného jmenovalo do funkce černovické vedení v čele s tehdejší starostkou Petrou Quittovou takřka bezprostředně poté, co bylo v roce 2021 zvoleno na mimořádném zasedání zastupitelstva. O několik dnů později se k pak k Novotnému přidal i lidovec Hasoň. „Pan Hasoň měl tehdy velkou tendenci dostat se do představenstva pískovny,“ upozornil ve středu opoziční černovický zastupitel Ladislav Kotík.

Černovická starostka Petra Quittová potvrdila, že policejní razie na černovické radnici byla zaměřena právě na kancelář Jiřího Hasoně. „Byli u něj v kanceláři. Já osobně s ním v kontaktu nejsem," vyjádřila se Quittová.

Jednatele se Deník Rovnost snažil oslovit, oba však měli vypnutý telefon. Boj o vliv v ziskové pískovně byl před rokem a půl jedním z hlavních důvodů politické krize v Černovicích. Dva hlavní bloky se neshodly na počtu jednatelů. Uskupení Společně pro Černovice v čele s Kotíkem tehdy trvalo na jednom, zatímco strana Quittové navrhla rovnou tři.