/FOTO/ Historická kavárenská tramvaj 4MT rozšířila sbírku retrovozů brněnského dopravního podniku. Byla vyrobená v roce 1954 a dopravce ji nově bude nabízet celoročně k pronájmům. Právě k tomuto účelu byl vůz rekonstruovaný. „Tramvaj, která dříve jezdila po Brně s evidenčním číslem 4058, je vybavená reproduktory, kávovarem nebo třeba lednicí," zmínila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Sbírku retrovozidel brněnského dopravního podniku nově doplnila tramvaj 4MT z roku 1954 | Foto: DPMB

Dopravní podnik vůz poprvé po opravě ukázal lidem při víkendové Dopravní nostalgii. Původně měla být rekonstrukce hotová už loni. S pracemi na vozu začali pracovníci dopravního podniku už v roce 2020.

Lidé si jej můžou objednat na soukromé jízdy, oslavy, večírky či na netradiční firemní akce. „Vnější vzhled vozu zůstal bez výrazných změn, zato interiér prošel kompletní proměnou. Červená látková křesílka jsme nahradili podélnými koženkovými lavicemi. Místo pevně umístěných stolů jsme použili odnímatelné s nerezovou konstrukcí,“ popsal změny generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Vůz získal také madla. Nově je tak možné přepravovat i stojící cestující.

Karoserii tramvaje 4MT svařila Královopolská strojírna, elektrickou výzbroj dodala plzeňská Škodovka a zkompletovali ji pracovníci v dílnách brněnského dopravního podniku. „V provozu s cestujícími byl vůz až do roku 1974. Do té doby měl také evidenční číslo 145. Následně dostal označení 4058 a dalších dvacet let sloužil jako posunovací služební tramvaj v areálu ústředních dílen v Medlánkách. Na rozdíl od ostatních služebních vozů však nebyl sešrotovaný,“ doplnil Havránek.

Vůz byl následně přestavěný na historickou salónní tramvaj, pro kterou se vžilo označení kavárenská tramvaj. Takto jezdila do konce roku 2019, kdy už nebylo možné ji s ohledem na technický stav provozovat.

Sbírka historických tramvají a retrovozidel aktuálně čítá šestnáct kusů.