Nové místo pro kavárnu Jaga v Brně? Hledáme řešení, řekla primátorka

/FOTO/ Na oblíbenou kávu chodí lidé do kavárny Jaga v centru Brna. Podnik se nachází v takzvaném Bílém domě na Žerotínově náměstí, do budoucna mu ale hrozí stěhování. Do budovy, která v minulosti sloužila jako sídlo brněnské Komunistické strany Československa, se má stěhovat Divadlo Bolka Polívky.

Aktivisté chtějí zachování kavárny Jaga, nyní funguje na Žerotínově náměstí v Brně. | Foto: Deník/Marek Berčík

Někteří lidé se obávají, aby kavárna Jaga nezanikla. Svůj názor přišli říct i na úterní zastupitelstvo. Chtěli, aby představitelé města podpořili existenci podniku. Podle nich není jen kavárnou, ale lidé, kteří podnik provozují mají silný komunitní a kulturní přesah. Například Pavlína Korcová pomáhá v kavárně pořádat swingové večery. „Chápeme, že je nutné Jagu přesunout, ale prosíme například o pomoc s hledáním nové lokality, nebo o určitou kompenzaci nedávné rekonstrukce, například formou dotací," řekla Deníku. Věří, že vedení města alespoň některým požadavkům aktivistů vyhoví. VIDEO: Kavárna na Moravském náměstí v Brně mění vzhled. Měsíc po otevření reziví Brněnská primátorka Markéta Vaňková přiznala, že s provozovatelkou kavárny Hedvikou Šolcovou vede jednání. „Budeme hledat řešení, aby provoz mohl být zachovaný v jiných prostorách. Nicméně situace není jednoduchá. Vše to začalo špatným statickým stavem budovy, kde je Scala a Divadlo Bolka Polívky," sdělila. Aktivisté, kteří si přejí zachování Jagy, na zastupitelstvu předložili argumenty pro další fungování kavárny. Zmínili například fakt, že tyto prostory byly nedávno rekonstruovány a že Jaga je důležitým místem pro setkávání lidí. Pořádají se tam například umělecké výstavy nebo taneční večery. Černý Petr Přesun Divadla Bolka Polívky do Sálu Břetislava Bakaly v takzvaném Bílém domě je téměř jistý. Divadlo nyní sídlí v městském domě na Jakubském náměstí, tamní střecha se však nachází ve velmi špatném stavu a potřebuje opravu. Vedení města pro divadlo hledá náhradní prostor. Ve společné budově sídlí také univerzitní kino Scala. Původní variantou náhradních prostor pro Divadlo Bolka Polívky byla Reduta, proti se však vyjádřila část opozice i zástupci Národního divadla Brno „Pomoc, která poškodí Národní divadlo Brno a jeho soubory je přenesením Černého Petra z jednoho na druhého, a tak by to být nemělo. Ať se to komu líbí nebo ne, je Divadlo Bolka Polívky soukromé divadlo a řešením jeho tíživé situace nemůže být rozvrat veřejné instituce, která odvádí špičkovou práci a má výborné ekonomické výsledky,“ uvedl před časem ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. Nová cukrárna a kavárna v parku Lužánky. Místo chátrajícího skladu strážníků Mluvčí brněnského magistrátu před časem uvedl, že okamžité zřícení budovy kina a divadla nehrozí, ale rekonstrukce už je opravdu potřeba. Provoz komplexu musel být i několikrát přerušen z důvodu trhlin v konstrukci. Aktivisté, kteří bojovali za zachování univerzitního kina, už dříve posílali dopis primátorce Vaňkové a urgovali ji, aby Scala nezanikla. Sál Břetislava Bakaly je napojený na moderní topení a vzduchotechniku, má také nové osvětlení. Je ale třeba nutné vyřešit lepší zatemnění oken. Divadlo by mohlo využívat dosud prázdný sál, ve kterém je tři sta polstrovaných sedaček, stejně jako přilehlé prostory foyer, menší sál a kancelář. MAREK BERČÍK

MICHAL HRABAL

