„Když to užití dává smysl, což nová kavárna uprostřed města dává, je to příjemné zpestření. Zároveň si myslím, že údržba po finální korozi je daleko jednodušší než u klasické zdi a omítky, tohle totiž nevybledne," vyjádřila se.

Stěny kavárny v budoucnu získají rezavou patinu po celém svém povrchu. Jsou vyrobené z takzvané korozi odolné oceli, známé také pod značkou Corten. Rezavá patina na materiálu vytváří ochranou vrstvu, díky které se pak nemusí nijak udržovat. Autory kavárny jsou architekti Janica Šipulová a Martin Sládek ze studia Consequence forma.

„Je to jedno z nejlepších a nejekonomičtějších řešení. Zvažovali jsme samozřejmě i ostatní varianty, tato se ale do parku nejvíce hodí. Jde o přírodní materiál," popsala Šipulová.

Za jak dlouho získá kavárna svůj výsledný vzhled, je podle architekty těžké určit. „Někdy je ta proměna náhlá. Osobně ale doufám, že to potrvá velmi dlouho. Je zajímavé sledovat proces stárnutí železa," řekla Šipulová. Pomalé postupování rzi je podle ní přidanou hodnotou celého projektu a dotváří celkový vzhled parku.

Použitý materiál i celkový design kavárny cílil také na to, aby měla celistvý vzhled. „Chtěli jsme, aby objekt nebyl rušen okny. Schovali jsme také technologie, vše je ukryté pod střechou, vývody jsou pak za fasádou," vysvětlila architektka. Tento koncept podporuje také skleněná část baru, která propojuje venkovní a vnitřní prostory. Celou konstrukci dotváří elipsa doplněná světly. Na té spolu s architekty spolupracoval umělec Richard Loskot.

Architekti ze studia Consequence forma si pochvalují pozitivní reakce, které od lidí získávají. Podobně na to pohlíží také vedení Brna-středu. „Jsme mile překvapeni informovaností mnoha návštěvníků kavárny, ale i například lidí na sociálních sítích, kteří Cortenovou ocel znají a její užití v parku chválí," sdělila Deníku mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Nejen v komentářích na sociálních sítích jsou však také lidé, kteří by raději volili tradičnější vzhled budovy. Například podle Moniky Práškové se obyčejným lidem vždy bude líbit zaběhlá klasika, kombinace dřeva a kamene, která by podle ní do krajinného rázu Moravského náměstí lépe zapadla.

Jako knihovna

„Osobně je mi jedno z čeho je budova postavená. Jsem ochotná i připustit, že využití Cortenu má své opodstatnění při údržbě. Na kavárně se mi to ale nelíbí," upřesnila Brňanka.

V Brně již má díky Cortenu rezavou patinu například nový depozitář Moravské zemské knihovny, který knihovna otevřela v lednu.