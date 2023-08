/VIDEO/ Davy lidí a velká očekávání. Tak vypadala situace před půlnoční premiérou hitu letošního roku, tajemného filmu Onemanshow: The Movie českého moderátora Kazmy Kazmitche. Byli jsme u toho, když premiéru snímku minutu po půlnoci v noci ze středy na čtvrtek 17. srpna promítalo brněnské kino ve Velkém Špalíčku. Jak vypadala situace na místě, jaký je děj filmu, co si o něm myslí diváci a jak se jim líbil?

Noční premiéra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie v brněnském kině ve Velkém Špalíčku. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Před půlnocí byly ulice Brna téměř prázdné. U brněnského Velkého Špalíčku však bylo i v tuto dobu živo. V noci ze středy na čtvrtek se lidé ve velkém scházeli, aby se podívali na premiéru nového filmu českého moderátora a baviče Kazmy Kazmitche Onemanshow: The Movie.

Očekávání byla veliká. Fanoušci českého influencera zaplnili téměř oba kinosály, ve kterých snímek promítali. „Na film jsem se velmi těšil. Vůbec nevím, co od toho mám čekat. Kazmu sleduju už hrozně dlouho, některá jeho videa jsem viděl několikrát. Jsem zvědavý, co udělal tentokrát,” řekl Tomáš Vejmělka, který se na Onemanshow přišel podívat se svou přítelkyní.

Obrovský zájem o premiéru některé návštěvníky překvapil. „Tolik lidí jsem nečekala. Trochu mi to vadí, mám radši, když je to v kině takové komornější. Ale je to holt premiéra,” povídala Valerie Štáglová. Od snímku si slibovala, že influencer přijde s něčím opravdu velkým.

Děj se silně inspiroval filmovou sérii Dannyho parťáci, kterou místy až paroduje. Kazma se v něm snaží podvést jednu z největších sázkových kanceláří v České republice a přijít si tak na velký balík peněz. Nechybí scény, ve kterých postupně dává dohromady různorodý tým kompliců nebo vyjednává s mafiány. Kazma ve filmu místy přímo mluví s kameramanem a ptá se ho například, jestli scénář filmu není moc přehnaný.

Snímek je specifický tím, že má určitý přesah do reality. Influencer divákům nabízí vhled do svého osobního života. Navazuje také na své dřívější projekty. Jedním z témat filmu je auto, které Kazma před pár lety zakopal a vyhlásil soutěž o to, kdo z lidí ho první najde.

Na plátně nechyběli také někteří známí herci jako Hynek Čermák nebo Jiří Langmajer. Oba oblečení do nacistických uniforem. Na konci filmu nabídl Kazma divákům účast na další soutěži. Pomocí indicií mají možnost rozluštit šifru a najít sejf, ve kterém je schovaných dvacet milionů korun.

Zdroj: Youtube

A jak se premiéra líbila divákům? Vládly rozporuplné pocity. „Soutěž na konci formou jděte do ulic a běžte hledat peníze, byla předvídatelná, nebylo to nic nového. Děj taky nebyl nijak originální, ale příběh je hezký. Jsem rád, že jsem na něj šel do kina,” vylíčil Vojtěch Pařil. Dodal ale, že soutěž bude sledovat na sociálních sítích.

Jiní si film pochvalovali. „Líbil se mi. Nesl se v duchu Onemanshov. Bylo hezké vidět to na filmovém plátně. Myslím si, že každý, kdo má rád Kazmu a jeho práci, film to ocení,” řekla Terezie Večeřová.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Kazmův film Onemanshow: The Movie dávají od čtvrtka i další brněnská a jihomoravská kina. Například jen ve Velkém Špalíčku je na čtvrtek naplánovaných rovnou patnáct promítání.