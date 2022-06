Drůbež do několik let nevyužívaného atria líšeňské radnice pořídil tamní starosta Břetislav Štefan. „Před sedmi lety jsme ze zanedbaného prostoru udělali suchou zahradu se štěrkem, ale pořád mi to přišlo prázdné, tak jsem sem minulý týden dal čtyři slepice. Jsem rád, že mi to rada schválila,“ řekl Štefan.

Podle něj jde o novou atrakci. „Chci lidem alespoň trochu přiblížit venkov a běžná zvířata. Když vidím reakce dětí a dospělých, které jsou ze začátku nevěřícné, ale velmi milé, tak vím, že to má smysl,“ doplnil starosta. Před dvěma lety se přidal k iniciativě Slepice v nouzi, protože nesouhlasí s klecovým chovem.

Tragická nehoda v Brně: nákladní auto se srazilo s motorkářem, na místě zemřel

Nová radniční drůbež pochází z čistokrevného zahraničního chovu. „Od chovatele z Německa jsem si objednal dvanáct násadových vajíček, ze kterých se mi doma vylíhly čtyři kuřata drážďanek, což jsou zdrobnělá plemena slepic. Ptáci oproti savcům nevyžadují takovou péči ze strany člověka a citově nestrádají. Do budoucna k současnému hejnu přibudou další čtyři slepice ze zájmového chovu,“ dodal starosta.

Rozšiřování čistokrevných chovů vítá i předseda Českého svazu chovatelů Ondřej Matouš. „Přijde mi to zajímavé v tom, že je to iniciativa samosprávy, která přispěje k osvětě, že existuje nějaký domácí chov. Kdyby tam do budoucna vznikl ještě kroužek mladých chovatelů, bylo by to úplně skvělé,“ je přesvědčený Matouš.

Důchodce narazil v Ivanovicích autem do stromu, pomáhali mu záchranáři

Podle něj se v poslední době zájem lidí o chov slepic zvyšuje. „Na celostátní výstavě loni v listopadu byl obrovský zájem o kohouty i slepice z čistokrevných chovů. Celková prodejnost zvířat se zvýšila asi o dvacet procent. Chovatelé chtějí mít kolem domu hezkou drůbež, která je vyšlechtěná k životu na zahrádkách a dožívá se delšího věku oproti hybridním nosnicím, které se chovají pro vyšší snášku vajíček,“ doplnil Matouš.