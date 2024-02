Představitelé brněnské radnice preferují variantu terminálu takzvané odsunuté Vídeňské. „Jsme ve shodě se Správou železnic. Kloníme se jednoznačně k variantě Vídeňské. Takové bude i doporučení, když budu předkládat materiál do rady města Brna," potvrdil Deníku brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Předpokládá, že to bude pravděpodobně na přelomu února a března.

Vedení Brna mělo v minulosti k novém terminálu výhrady. Obávalo se například zvýšení dopravy v oblasti. „Vyříkali jsme si to, vyhodnotili a dneska je nám filozofie železničářů jasná a logická. Zastávka by měla být pro superrychlý vlak, který by měl jet mezi Berlínem, Prahou, Brnem a Vídní. Není to tak, že by to popíralo brněnský železniční uzel a nové nádraží," komentoval před časem Kratochvíl.

VĚTŠINA NA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Náměstek ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb nedávno v Brně uvedl, že prioritní směr vysokorychlostních vlaků z hlediska obsluhy republiky je mezi Prahou, Brnem a Ostravou. „Vlaky, které vyrazí od Prahy, by projely terminálem bez zastavení, zajely by na nové hlavní nádraží a plynule bez úvrati (bez obrácení - pozn. red.) by zamířily směrem na Černovice a k Přerovu," nastínil.

I vlaky, které budou jezdit mezi Prahou a Vídní nebo Berlínem a Vídní, budou zajíždět v Brně na hlavní nádraží, kde se obrátí a následně vyjedou směrem na Modřice, na Břeclav a do Vídně. „Pouze nejvyšší segment vlaků bude zastavovat v terminálu na Vídeňské a pojedou plánovaným bypassem rovnou směrem na Modřice, aby nemusely v Brně na hlavním nádraží uvraťovat (otáčet se - pozn. red.). Je to ale jen pár vlaků," podotkl. Měly by to být takzvané Sprintery.

SPOJENÍ S MHD

Úkolem vedení Brna je podle Kratochvíla vytvoření funkčního terminálu. „Musíme k tomu umět dotáhnout městskou hromadnou dopravu, silnici," naznačil před časem.

Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl Deníku řekl, že v případě Vídeňské by se pravděpodobně prodloužila tramvajová větev do smyčky Ústřední hřbitov a případně by se navýšil počet spojů stávajících linek 2 a 5. Prodloužily by se také některé autobusové linky.

Kdy stavba vysokorychlostních tratí začne, není úplně zřejmé. Zástupci Správy železnic očekávají, že vysokorychlostní trať Jižní Morava mezi Modřicemi a Rakvicemi budou stavět ještě v tomto desetiletí. Optimisticky předpokládají zahájení prací už v roce 2026 nebo 2027. Zprovoznění potom na počátku třicátých let.