Zatímco za běžné situace, například při cestě do práce, by si ostatní cestující jen poťukali na čelo, tady jsou odpovědí nadšené úsměvy. Je čtvrtek dopoledne a skupina lidí toužících po nevšedně prožitém čase sedí v autobuse slibujícím zážitkovou jízdu do Zoo Brno. Je u toho i reportérka Deníku Rovnost.

Muž vystupující jako detektiv je ve skutečnosti průvodcem cestujícím v čase. Vyprávěním vrací účastníky o nějakých dvě stě let zpět, tedy do doby, kdy žil brněnský vědec Gregor Johann Mendel. „Každý správný detektiv musí pozorovat svět kolem sebe všemi smysly, dávat je do souvislostí a být zvídavý. Navíc musí projít zkouškou. Chcete být jako světoznámý vědec?“ ptá se cestujících. Autobusem se rozléhá hlasité ano.

První zkouška čeká v prastaré zahradě u brněnského Mendlova náměstí. Průvodce rozdává detektivní deník a zapojuje je do šifrovací hry. „Nyní projdeme zahradou až ke včelínu. Nejprve musíme rozluštit, co nám včely chtějí říct. Poté musíme zamezit konci civilizace. Někdo totiž zabil jednu včelu. Mezi podezřelými zločinci je pět zvířat z brněnské zoo,“ sděluje časoprostorový inspektor.

Jízda speciálním autobusem se najednou začíná proměňovat ve vtipnou detektivku. Všichni členové pátrací skupiny poctivě prochází všech pět stanovišť. Plní úkoly a poslouchají spisy zvířat, zda jsou vinné či nevinné. Mezi podezřelými je lachtanice Laura, šimpanz Šimon, levhart Leoš, pekari Pepek a sova Laura. A kdo je tedy vinen? Pardon, ale odpověď zjistí jen ten, kdo se do hry zapojí.

Na závěrečné stanoviště přijíždí jako první zoo vláčkem Adam Vodička se synem. „Moc jsme si projížďku zážitkovým autobusem užili a překvapilo nás rozuzlení šifrovací hry. Asi to nejdůležitější, co si z tohoto zážitku odnášíme, je to, že každý jeden z nás může dělat svět hezčí. Má smysl zachránit i jednu jedinou včelu před zabitím,“ říká mladý muž.

Kapacita autobusu je šestadvacet lidí. Hra je pro rodiče a dítě ve věku od sedmi do čtrnácti let. Do autobusu, který vyráží každý prázdninový den v půl desáté dopoledne z brněnského Svoboďáku, se vejde celkem třináct párů. „V ceně vstupenky za 599 korun pro dvojici je zážitková jízda s průvodcem, vstupenka do zoo a jízda vláčkem,“ vyjmenovává mluvčí zoo Monika Brindzáková.

Všichni detektivové po náročném pátrání už nyní odpočívají u stánku s limonádou v ruce a užívají si prosluněný den v brněnské zoo, kde mohou zůstat až do konce zavírací doby.