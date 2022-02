Velké rozšiřování modrých zón v Brně: přibude "dozorců" s kamerami, teď jsou dva

Podzimní komunální volby v Brně



* Jisté koalice: ODS a TOP 09; KDU-ČSL a STAN



* Předpokládané koalice: Piráti a Žít Brno a Strana zelených



* Určitě samostatně: ANO; ČSSD; Brno plus



* Zřejmě samostatně: SPD; Fakt Brno; KSČM



* Nejistá účast: Nezávislí zastupitelé pro Brno; Petr Vokřál

Deník Rovnost v obsáhlém textu zmapoval současnou předvolební situaci.

Občanští demokraté vytvoří předvolební formaci s TOP 09, v čele stane Vaňková. Spojení stran vysvětluje programovou blízkostí i souladem po lidské stránce. „Jednání s lidovci jsme vedli, k dohodě nedošlo. Z mého pohledu proto, že má náměstek Hladík vlastní ambice a představu, s čím chce jít do voleb,“ uvedla Vaňková.

Lidovci zvolili pro podzimní volby koalici se STAN. Roli sehrála blízkost programů a dál třeba také vzájemná dlouhodobá spolupráce v městských částech. „Koalice Spolu je velice dobrý projekt pro celostátní volby, komunální a regionální volby jsou ale jiné – více o osobnostech a jménech,“ prohlásil Hladík.

V obou koalicích vidí politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity spojení silnějšího se slabším. „KDU-ČSL a ODS jsou dvě strany, které v brněnském prostředí nemají problém s pětiprocentní klauzulí, naopak STAN a TOP 09 ano. Proto když se každý silnější spojí s jedním slabším, může to vést k optimalizaci volebního výsledku a nakonec v součtu to mohou být dva, tři mandáty. Jedná se tedy o jasnou racionální úvahu, která dává smysl,“ vysvětlil odborník.

Definitivně jasno o lídrovi měli jako jedni z prvních Piráti. Do voleb je povede nový lídr Lahoda. Nahradí dosavadního primátorčina náměstka Tomáše Koláčného. O předvolební koalici Lahoda vyjednává s dvojicí subjektů – Žít Brno a Stranou zelených – které v posledních volbách 2018 zůstaly pod pětiprocentní hranicí a mimo městské zastupitelstvo. „Jejich jediným krokem nemusí být koalice. Mohou zariskovat, že se jednomu z nich podaří samostatně přebrat voliče ostatním, ale rok 2018 je pro ně v tomto kritická zkušenost,“ řekl politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity, který bude jako nestraník kandidovat za ODS v Olomouckém kraji.

Nejvýše za Zelené bude na připravované společné kandidátce novolískovecká starostka Jana Drápalová. Ta už nechce opakovat chyby z minulosti a dopustit roztříštění této části politického spektra. Na listině bude až za Lahodou. „Vzhledem k tomu, že jsme nejsilnější stranou, budeme chtít mít lídra celé koalice my,“ poznamenal lídr Pirátů. Strany usilují o typově podobné voliče, zacílí zřejmě na městské liberály.

Na kandidátce ANO možná Schillerová

Po předloňském zrušení brněnské organizace i v důsledku korupční kauzy Stoka se do voleb zapojí obnovené ANO. V městském zastupitelstvu je v současnosti bez vlastního klubu. Do čela kandidátky postaví předsedu městské organizace Reného Černého. Na podzim se přitom objevily spekulace, že by mohla kandidátku vést bývalá ministryně financí Alena Schillerová, k tomu ale nedojde. „V kampani nám pomůže. Přemýšlíme i o tom, že bude na kandidátce, ale definitivní rozhodnutí ještě nepadlo,“ řekl Černý.

Politolog Pink považuje ANO za hodně důležitého hráče ve volebním klání. Záležet ale bude na několika okolnostech. „Kromě toho, kdo bude v čele listiny, také jak a kdy se u soudu rozhodne případ Stoka, a obnova brněnského ANO. Kdyby to bylo už rozhodnuto, situace se trochu vyjasní, ale takto ANO vyčkává, jak vše dopadne,“ přiblížil odborník.

Kartami může na podzim výrazně zamíchat vítěz předešlých dvou voleb a předchůdce Vaňkové ve funkci Vokřál. Po obejití ostatními stranami po posledních volbách působí v opozici. „O podzimních volbách stále uvažuji, a to jak komunálních, tak i případně senátních,“ řekl Deníku Rovnost Vokřál.

Definitivně jasno nemá o možném zapojení do voleb ani šest zastupitelů vystupujících pod značkou Nezávislí zastupitelé pro Brno. Jsou bývalými členy hnutí, jde třeba o místostarostu Brna-severu Davida Aleše nebo žabovřeskou starostku Lucii Pokornou.

ČSSD se opře o své starosty

Nejnověji si svého lídra v podobě primátorčina náměstka Olivy vybrali sociální demokraté. Opřít se plánují o své brněnské starosty, kterých mají v porovnání s ostatními stranami nejvíc. „Začínáme v Brně několik velkých projektů dostupného bydlení po vzoru Vídně a věřím, že to Brňáci ocení. Společně s vídeňskými kolegy jsme přesvědčeni, že důstojné bydlení nesmí být nedostupný luxus, ale že je to základní lidské právo,“ zdůraznil Oliva.

Politologové u sociální demokracie očekávají balancování okolo, případně těsné překonání pětiprocentní hranice. „Jsou ve složité situaci, protože doteď se na komunální úrovni spoléhali na celostátní značku a ta jim teď může ublížit. Nemají s tím moc co dělat. Mohou se opřít o současné působení ve vládní koalici v Brně nebo o své starosty, což jim může vyjít,“ zamyslel se Balík.

Těsně v minulých volbách překonalo hranici pro získání mandátů SPD. Její tehdejší lídr Ivan Fencl je připravený usilovat znovu o hlasy voličů. „Kandidátku teprve připravujeme, je to v plenkách. Momentálně ještě jednáme o spolupráci s dalšími partnery,“ informoval Fencl.

Opětovné zvolení SPD do zastupitelstva, ale zároveň bez výrazného výsledku, očekává politolog Pink. „Získá podobný výsledek jako obvykle. Nespokojený volič, kterému není charakter strany vzdálený, se v brněnském prostředí najde,“ myslí si odborník.

O návrat do zastupitelských lavic se pokusí komunisté. Do boje o hlasy voličů zapojí hnutí Brno plus někdejšího primátorova náměstka a bývalého občanského demokrata Roberta Kotziana.

Úplným nováčkem bude pro voliče hnutí Fakt Brno. Jeho tváří a lídrem je současný městský zastupitel, bývalý místopředseda spolku Brno autem a někdejší člen Svobodných, David Pokorný. V předešlých volbách zastávaly podobnou roli nového uskupení třeba A co Brno, Brno plus nebo Smart Moravská Metropole.

„V současných podmínkách ale nový subjekt s velkým potenciálem uspět nevidím. Prostor pro akci „Matěj Holan II“ po vzoru Žít Brno z voleb 2014 v Brně dnes není,“ podotkl Pink.