Jakub Dosedla dnes 11:30

V brněnských Bohunicích to ve středu večer vypadalo na scénu jako z krimi seriálu. Vedle univerzitního kampusu stálo auto se zapnutými světly, otevřenými dveřmi a nastartovaným motorem. To znepokojilo kolemjdoucího, který si odstavené fabie všiml. Když stejným místem procházel i o hodinu později a nic se nezměnilo, zalarmoval městskou policii. Co se stalo? Zdravotní komplikace? Únos? Záhadné zmizení? Pravda byla mnohem prozaičtější.