Díky menšímu vzkazu s hvězdičkou se zákazníci dozvědí, že nepřetržitě i v noci se mohou najíst jen v druhé polovině týdne, tedy od čtvrtka do neděle. Od pondělí do středy si noční strávníci musí pospíšit. Najíst totiž dostanou jen do jedné hodiny ranní. Potom si musí počkat až do otvíračky o půl sedmé, případně se porozhlédnout jinde. Mezi lidmi plakáty vzbuzují rozdílné reakce.

Některé to pobaví, jiní v tom nic špatného nevidí. „V noci jsem tady nikdy nejedl, ale když vidím velký nápis nonstop, čekal bych, že budou mít otevřeno pořád. Je to vtipné. Takový protimluv,“ řekl třeba student Tomáš Hájek, který do restaurace vyrazil pro oběd.

Sousedův byt v Brně využil k sušení konopí. Je to bazalka, tvrdil muž strážníkům

Jinak to vidí třeba Michal Kurka. „Je to v pohodě. Je to napsané dost velkým písmem, ne miniaturním, jak to často bývá. Navíc většinou nonstop fakt mají, a i ty ostatní dny mají otevřeno nadstandardně dlouho,“ popsal student, který prý už noční občerstvení párkrát využil.

Společnost, která naproti nádraží pobočku rychlého občerstvení provozuje, se k dotazu Deníku dosud nevyjádřila.

Mezi lidmi plakáty vzbuzují rozdílné reakce. Některé to pobaví, jiní v tom nic špatného nevidí.Zdroj: Deník/Jiří Kostka

Nakupování o svátcích nebo v noci umožní chovatelům domácích zvířat od poloviny října také zverimex Super zoo v brněnské Lesné. Půjde o první prodejnu tohoto typu na jižní Moravě. V Brně si zatím mohli zákazníci nonstop a bez obsluhy nakoupit pouze potraviny, drogerii, alkohol či tabák.

Neustále otevřená prodejna potravin a základního zboží Get24 funguje v Brně od června ve Starobrněnské ulici. V květnu pak otevřel takovou prodejnu řetězec Coop v Lednici.