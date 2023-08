Plní různé mise a odpovídají na kvízové otázky. Novou hru The Brave Brain od brněnského studia Kikiriki Games si mohou vyzkoušet nadšenci na svých mobilních telefonech. Hráči mezi sebou soutěží a bojují o první příčku v týdenním žebříčku.

Brněnské studio vydalo novou mobilní hru. Mohou ji hrát i nevidomí. | Foto: se souhlasem Kikiriki Games

Hra je volně přístupná v aplikaci Google Play nebo App Store. Tvůrci ji speciálně uzpůsobili tak, aby ji mohli hrát i nevidomí. „Chtěli jsme, aby k ní mělo přístup co nejvíce lidí. Díky audio popisu mohou kvízy plnit i zrakově postižení,” popsala ředitelka studia Jana Kuklová, která má sama zrakový handikep.

Jedná se o druhou mobilní hru z dílny brněnského studia. Od loňského roku je přístupná ke stažení To the Dragon Cave, ve které se hráči musejí spolehnout prakticky jenom na svůj sluch. Podle vývojáře Miloše Kukly však není dobré dělat čistě audio projekty. „Postupně jsme si uvědomili, že je důležité, aby nevznikaly hry určené pouze pro nevidomé, které by je uzavíraly do vlastních hráčských komunit. Naopak si přejeme, aby herní průmysl byl více inkluzivní a nikoho nevylučoval,” zmínil Kukla.

Zdroj: Youtube

Proto tvůrci The Brave Brain kladli důraz na grafickou stránku hry. Při plnění kvízů hráči prochází různými lokacemi. Každá z nich je vizuálně zpracovaná jinak a má jiný soundtrack. „Chceme, aby si nevidomí hráči mohli o hře povídat se svými přáteli bez handikepu, kteří ji taky hráli. Tím, že ji zpřístupníme všem, dáme lidem nějakou společnou zkušenost,” řekla Kuklová.

Přístup studia oceňuje jedna z hráček The Brave Brain Andrea Hlaváčková, která měla ve středu nejlepší skóre a vede týdenní žebříček. „Hra mě hodně baví. Také trpím zrakovým postižením a jsem ráda, že ovládání je pro mě uživatelsky příjemné. Trochu mi vadí, že nejde nastavit obtížnost kvízových otázek, ale jinak nemám co vytknout,” pochvalovala si Hlaváčková. Oceňuje hlavně kvalitní hudbu a různorodost otázek, kterých je ve hře až deset tisíc.

Kauza bílý prášek a Vaňková: test na drogy negativní, zůstává primátorkou Brna

Za vznik takové hry je ráda také Julie Šušková, která kvízové mobilní hry běžně hrává. „Je super, že něco podobného existuje. Vědomostních her je mnoho, ale zatím jsem neslyšela o žádné, která by byla vydána pro nevidomé,” myslí si Šušková.

Kuklovou podobné reakce těší. „Jsem moc ráda za pozitivní zpětnou vazbu. Aspoň co já vím, tak si lidé hru většinou chválí,” ocenila ředitelka.

Obří lustr Mahenova divadla v Brně po očistě. Podívejte, jak ho vytahovali zpět

Studio podle ní plánuje s prací na The Brave Brain v blízké době dále pracovat. „Postupně budeme přidávat nové funkce a obsah. Určitě budeme přidávat sezónní kvízi, například na Vánoce nebo Halloween. Také přemýšlíme o možnosti multiplayeru,” řekla Kuklová.

Herní studio Kikiriki Games vzniklo v roce 2021 s cílem zpřístupnit svět her lidem s handikepy, otevřít a propojit herní komunitu a také podpořit zaměstnávání nevidomých. „Na vývoji poslední hry se podílelo dost lidí se zrakovým postižením. Pomáhali například s překladem,” zmínila ředitelka.

MAREK BERČÍK