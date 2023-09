Zástupci města připustili, že najít prostory, které by kapacitou, lokalitou či podobou Scale odpovídaly, není jednoduché. V hledání se ale přesto snaží pokračovat. „Od prvního nálezu skrytých vad jsme začali komunikovat s oběma institucemi, které v místě provozují činnost. Hledat adekvátní náhradu však není jednoduché. Prostory jako je kino Scala v Brně najít nelze,“ vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Důvodem, proč představitelé města začali o náhradních prostorách jednat nejdříve s Divadlem Bolka Polívky, které sídlilo ve stejné budově, byl původní rozsah oprav. Ty měly zahrnout pouze část, v níž působili divadelníci. „Poté se situace značně zkomplikovala, a to kvůli nálezu skrytých vad v konstrukci budovy. Kompletní statický posudek měl následně říci, zda lze povolit provoz do konce letošního roku. Bohužel tomu další poruchy zabránily,“ pokračoval Poňuchálek.

Ačkoliv kinaři i divadelníci doufali během léta v co nejpozitivnější verdikt statiků, potvrdily se nakonec jejich obavy. Kromě statických poruch v prostorách divadla objevili odborníci rovněž závady na nosných sloupech v úrovni stropu nad kinem. To vedlo k jednoznačnému závěru, a to zákazu využívání obou budov. „Druhá fáze průzkumu začne zkraje příštího roku poté, co bude objekt vystěhován,“ uvedla před nedávnem náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská.

Scala na prodej

Ve hře je však nyní nový scénář, a to možný odkup nemovitosti, ve které kino Scala sídlí. Koncem srpna ji vedení města nabídlo zástupcům Masarykovy univerzity za symbolickou jednu korunu. „Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Logicky tak navrhujeme přeformátování spolupráce,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Zároveň dodala, že se ze strany města neuvažují o prodeji budovy sahající k Jakubskému i Moravského náměstí developerům. „Máme zájem na tom, aby v centru Brna nadále působila silná kulturní a akademická komunita,“ dodala Vaňková.

Zda univerzita nabídku přijme, zatím není jasné. Komplikovaná je navíc vlastnická struktura pozemků pod budovou. „Jedním z aspektů, na který je nutno upozornit, jsou stávající majetkové vztahy předmětných jednotek, které jsou zatížené věcným předkupním právem. Tato situace velmi komplikuje možnost převodu jednotek na Masarykovu univerzitu,“ připustil mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Pokud by ale město v budoucnu do budovy neplánovalo investovat a nechtělo ji vlastnit, je podle Sajbota aktuální nabídka jedním z možných řešení, které stojí za posouzení. „Nejprve považujeme za nutné seznámit se s kompletním statickým posudkem, dokumentací technického stavu a nutných zásahů do objektu. Vítáme proto příslib ze strany města v podobě poskytnutí všech podkladů pro detailní posouzení nabídky, jakmile budou k dispozici,“ doplnil mluvčí Masarykovy univerzity.