Klára Juhasová, jež bydlí u brněnské DRFG arény, má jasno. „Zaparkovat je u nás problém především v době, kdy hrají zápas hokejisté Komety,“ řekla Deníku Rovnost. Doposud v městské části Brno-střed mohli do vnitrobloků vjíždět i řidiči bez povolení. Někteří toho využívali kvůli tomu, aby se vyhnuli placení v modrých zónách nebo parkovacích domech. „Těžko hledáme místo i k večeru, ale je otázkou, zda na tom nemají podíl místní,“ podotkla žena.

Na stížnosti obyvatel zareagovali představitelé Brna-středu. Od pondělí je parkování ve vnitroblocích omezené. „Jsou to takzvané účelové komunikace, nemůže tam být tedy vyznačená modrá zóna. V praxi to znamenalo, že když se někde vyznačila modrá zóna, auta se stáhla do vnitrobloků, kde byl problém zaparkovat už předtím,“ popsal situaci radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát.

Nově bude značkou omezený vjezd pouze pro auta s povolením. Administrativní poplatek vyjde na dvě stě korun ročně. „Povolení dostanou pouze rezidenti a zásobování. Lidé se registrují stejně jako u klasického rezidentního parkování. Do vnitrobloku to povolíme jen lidem z přilehlých domů. Kdo bydlí přes ulici, už má smůlu,“ upozornil Mandát.

Vnitrobloky, kde platí omezení:



Čápkova – Jana Uhra

Dřevařská – Bayerova

Grohova – Čápkova

Křídlovická – Nové Sady

Nádvorní – Náplavka

Nové Sady

Rybářská – Křižkovského

Rybářská – Veletržní

Pod Kaštany

Omezení bude platit skoro ve všech vnitroblocích. Výjimkou je Bakalovo nábřeží, což je místní cesta. Po úpravách tam budou klasické modré zóny.

Za porušování opatření řidičům hrozí pokuta. Provinilcům ji případně udělí brněnští strážníci. „V prvních zhruba dvou týdnech budou všechny náležitosti ověřovat úředníci tak, aby lidé měli čas si na tuto zásadní změnu zvyknout. V případě, že si to situace vyžádá, teprve poté budou pracovníci úřadu městské části kontaktovat strážníky,“ sdělil mluvčí městské policie Pavel Šoba.

Právě dohled na nové opatření bude podle obyvatelky Juhásové důležitý. „Už nyní jsou na některých místech zákazy a auta tam stejně stojí,“ pokrčila žena rameny.

Kontroly na místech udělají podle radního Mandáta zaměstnanci Brna-středu. „Když tam narazí na někoho, kdo nemá povolení, strážníky zavolají. Kontroly budou efektivnější,“ je přesvědčený politik.

Ze začátku bude celý systém v testovacím režímu. V Brně-středu přistoupili k regulaci jako první městské části. „Upřednostníme informovanost lidí před represí,“ doplnil Mandát.

Ostatní řidiči mohou zaparkovat ve středu města v místech, která jsou označená modrými čarami, nebo na parkovištích či v parkovacích domech.