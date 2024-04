Kvalita ovzduší v Brně a v Jihomoravském kraji se sice zlepšuje, na limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací ale stále zdaleka nedosahuje. Vědci a vědkyně z Masarykovy univerzity to oznámili v úterý na odborné a tiskové konferenci.

Ovzduší. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Podle zjištění odborníků patří mezi největší zdroje znečištění doprava, lokální topeniště a nárazově také stavební činnost. Horší situace je v okrajových městských částech, kde lidé v domcích často topí pevnými palivy. V brněnské dopravě zhoršuje situaci nedostavěný velký městský okruh a nedokočená dálnice na sever a na jih. Způsobují zácpy a tím i zvyšují emise.

Výzkum byl i mezi školáky, kterým dali vědci osobní mobilní senzory. Měření neukázalo výrazné rozdíly ve vystavení dětí škodlivým emisím mezi různými školami.

Výzkumníci na základě výsledků poskytli opatření, která mohou zlepšit ovzduší v jejich okolí. „Zřizovatelé škol mohou ke zkvalitnění ovzduší přispět třeba budováním cyklostezek mimo silnice nebo snížením rychlosti na silnici poblíž školy," řekl Ondřej Mikeš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Díky výzkumu došlo k aktualizaci Akčního plánu na zlepšení kvality ovzduší ve městě Brně a přidala se do něj další opatření, která mají vést ke zlepšení ovzduší ve městě. Na konferenci o nich mluvil náměstek primátorky Brna Filip Chvátal. „Budeme aplikovat nové metody čištění cest, aby klesla prašnost, a rovněž vysadíme novou zeleň, která bude prach zachycovat. Plánujeme také aktualizaci vyhlášky ohledně pálení pevných odpadů, především v zahrádkářských lokalitách budeme přísnější,“ uvedl.

Odborníci z Masarykovy univerzity sledovali kvalitu ovzduší i v šesti jihomoravských obcích a dvou městských částech Brna. Konkrétně v Hlíně, Mouřínově, Borotíně, Chudčicích, Doubravníku, Babicích nad Svitavou a brněnském Žebětíně a Mokré Hoře.

Měření vědci dělali v době topné sezóny. Jako problém označili především lokální vytápění domácností. „Je to jeden z hlavních problémů ovzduší v České republice. Nejproblematičtější jsou zejména staré, neudržované kotle na tuhá paliva, ve kterých lidé spalují i to, co by neměli,“ řekl Mikeš.

Na měření navazovalo také dotazníkové šetření a rozhovory, ve kterých výzkumníci zjišťovali, za jakých podmínek jsou lidé ochotní změnit způsob vytápění svých domovů. „Z výsledků vyplynulo, že ochota obyvatel změnit zdroj vytápění je nízká, a to zejména kvůli finanční náročnosti nebo protože svůj stávající kotel považují za dostačující,“ uvedla Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Většina obyvatel navíc podle Tóthové vnímá kvalitu ovzduší ve své obci jako dobrou nebo velmi dobrou. „Šedesát procent respondentů se domnívá, že neovlivňuje zdraví,“ doplnila Tóthová k výzkumu, do kterého se zapojilo přes pět set respondentů.