Podvečerní program již tradičně obohatila přehlídka Dámského kloboukového klubu Dantes Radky Chabičovské. Kromě dobového ladění zvolili pořadatelé také barvy trikolory, tedy modrou, červenou a bílou. Květinovou výzdobu připravila botanická zahrada. K poslechu a tanci zahrála jazzová kapela Ivančický Dixieland. „Parta časem prověřených muzikantů, v jejichž energické hudbě se snoubí moravské víno a neworleanský jazz skvěle doplňuje téma a atmosféru konce této tradiční akce," uvedla odborná pracovnice zahrady Hana Ondrušková.

Letošní Zahradní slavnost byla jubilejní dvacátá. „Opravdu už má tradici. Vznikla v návaznosti na zahradní slavnost určenou spíše pro univerzitní veřejnost. Protože se to povedlo, každý rok se to opakovalo a střídali jsme cimbál a jazz," popsala Ondrušková.

Příští rok ale už Zahradní slavnost nebude. „V nejlepším je dobré přestat. Hlavním důvodem je to, že zakladatelé akce už většinou v zahradě nepracují. Ti, co nastoupili po nich, už ke slavnosti nemají takový vztah. Je to důležité hlavně proto, že se snažíme držet ceny vstupenek nízko a tím pádem naši zaměstnanci zde vkládají hlavně dobrovolnickou práci," vysvětlila Ondrušková.

V době konání Zahradní slavnosti byl k vidění také sedmý ročník výstavy Sochy mezi květy. V zahradě i ve sklenících jsou vystavena výtvarná díla studentů ateliéru AS1 Vysokého učení technického vytvořená pod vedením Michala Gabriela a Tomáše Medka.

Zároveň již v zahradě narostl jeden z největších leknínů světa Viktorie a pustil se do kvetení. Kvete pouze v noci. Zahradní slavnost je tak jedinou příležitostí v roce, kdy návštěvníci mohli spatřit rozkvetlé květy této zvláštní rostliny. V době zahradní slavnosti bylo také vystaveno semeno palmy Lodoicie, které patří k největším na světě.