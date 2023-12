Vůbec první automat na koblihy, takzvaný koblihomat, začal fungovat na hlavním nádraží v Brně. Nabízí moderně pojaté pokrmy z tradičního českého těsta. Za nápadem stojí Marek a Michal Richtarovi.

Na brněnském nádraží začal fungovat koblihomat. | Video: Deník/Terezie Heinz

Aktuálně koblihomat funguje ve zkušebním provozu. Právě vytížení dopravního uzlu je důvodem, proč se stroj nachází zrovna na nádraží. Denně totiž místem projde přibližně šedesát tisíc lidí.

„Našim cílem je dostat koblihy k lidem. K tomu není lepší místo než hlavní nádraží v Brně. Poslední týdny jsme koblihomat nepřetržitě zkoušeli. Všichni už máme zablokované platební karty, protože jsme překročili počet možných bezkontaktních plateb,“ usmívali se autoři v rozhovoru s redaktorkou Deníku.

Ačkoli prvotní myšlenka na koblihy z automatu vznikla již během pandemie koronaviru, k uskutečnění se dvojice dostala teprve nyní. Důvodem se kromě nedostatku času staly také peníze.

„Trochu jsme naši vizi nechali uzrát. Pak jsme viděli, že náš kolega spustil v Brně automat na zmrzlinu, a to nám dodalo energii, abychom se do toho pořádně pustili. Chceme, aby si lidé mohli koblihy vyzvednout čtyřiadvacet hodin denně a zároveň je dostat k těm, kteří nutně nepochází z Brna,“ pokračovali Richtarovi.

Jak přístroj funguje? Zájemci si na dotykové obrazovce nebo pohledem do vitríny zvolí sladkost, kterou by si nejraději odnesli s sebou.

zvolí sladkost, kterou by si nejraději odnesli s sebou. Rozkliknutím koblihy zobrazí konkrétní informace o její příchuti .

. Platit lze kartou.

Koblihy z tradičního těsta koupí zájemci v automatu od devětasedmdesáti korun včetně krabičky, aktuálně je k dispozici prosincové menu. V něm lidé najdou například koblihu inspirovanou lineckým cukrovím, vanilkovými rohlíčky nebo perníčky s meruňkami.

„Ještě jsem si automatu nevšimla, ale proč ne. Přijde mi to jako fajn nápad,“ reagovala třeba studentka Karolína Daničová.

Koblihy různých příchutí jsou nyní k mání na brněnském hlavním nádraží. Lidé je najdou ve speciálním automatu.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Zda se Brňané ve městě v budoucnu dočkají dalších podobných koblihomatů, zůstává otázkou. „Zatím je to těžké hodnotit. Do budoucna si to ale umíme představit, protože nás naše práce hodně baví. Koblihomat je dvaadvacáté století, protože když k němu člověk přijde a vidí cestu koblihy přes všechny možné posuvníky a pásy, je to jako nějaký sci-fi film,“ shodli se autoři myšlenky.