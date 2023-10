/FOTOGALERIE/ Unikátní preventivní evakuační cvičení připravuje na třetího listopadu mezi devíti a jedenácti dopoledne městská část Brno-Kohoutovice. Plánuje ho v prostorách bývalé kavárny Grand Prix na adrese Voříškova 2. Představuje kritický test pro evakuaci lidí z patnáctipatrové budovy s využitím vrtulníku.

Bývalá kavárna Grand Prix v Kohoutovicích | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Toto cvičení je nezbytné, protože budova Grand Prix Kohoutovice je speciálním objektem s patnácti poschodími. Musíme otestovat, zda můžeme zabezpečit efektivní evakuaci a ochranu budovy i z výšky, tedy pomocí vrtulníku," uvedl starosta městské části Jakub Hruška.

Grand Prix Kohoutovice bylo původně postaveno pro sledování Velké ceny motocyklů. Po nedávné rekonstrukci je budova znovu otevřena, získala nové prostory pro různé společenské události. „Původní kancelářský provoz nastavil požárně bezpečnostní řešení na limitující hranici počtu lidí, především v kategorii děti do šesti let a důchodců nad šedesát a my bychom ho rádi zvedli. Naplňujeme tak to, co si žádají záchranné složky, a to včetně nového evakuačního výtahu,“ upřesnil místostarosta Ondřej Švéda.

Brno na dlani: tyto pohledy nabízí bývalá kavárna Grand Prix v Kohoutovicích

První zkouška v září ověřovala, zda pohyb vrtulníku nad obydlenou oblastí nezpůsobí škody na střechách budov nebo anténách. Následující velké cvičení zahrne záchranné operace, jako je evakuace vrtulníkem, kropení vodou, tahání hadic do objektu a celkový nácvik záchranných složek.