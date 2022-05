Místnímu Aleši Svojanovskému chybí skatepark v Kohoutovicích už dlouhá léta. „Vzhledem k počtu aktivních skateboardistů i dětí na koloběžkách je situace v brněnských skateparcích poměrně kritická a jejich kapacity nestačí. V Kohoutovicích je počet míst, kde se lze konstruktivně a seriózně věnovat skateboardingu, snad největší nedostatek,“ tvrdí Brňan.

Salta v Kohoutovicích: skejťáci si tam zařádí na dráze z Olympijského festivalu

Svojanovský věří, že sportoviště nakonec v blízkosti jeho bydliště vznikne. „Posledních asi dvacet let musím využívat skateparky v jiných částech města, protože nemám chuť se hádat s lidmi na ulici, že tady se jezdit nemá. Proto doufám, že i v Kohoutovicích jeden kvalitní bude. Navíc skateboardisté mého věku už většinou mají děti a chtějí je učit jezdit na nějakém bezpečném místě,“ dodal muž.

Špatné lokality

Nové vhodné místo pro skatepark nyní hledá kohoutovický starosta Jakub Hruška společně s kolegy. „Snaha je o nalezení takové lokality, která bude dostatečně hlukově oddělena od zástavby a zároveň tam nebude hrozit potenciální riziko vzniku rizikové lokality. Snažíme se prověřovat i taková místa, která nejsou přímo na území Kohoutovic, ale v jejich bezprostřední blízkosti,“ informoval starosta.

Zbytky skateparku chátrají v Kohoutovicích. Lidé: Dřevo vezmeme na zátop

V první fázi záměru byly podle tamního starosty vytipované špatné lokality. „Osobně jsem zklamaný, že se nám nepodařilo zrealizovat tento projekt na původně zamýšleném místě, tedy v areálu základní školy v Pavlovské ulici, ale proti byli někteří místní, kteří v blízkosti bydlí a proto se to teď snažíme řešit komplexněji,“ řekl Hruška.

Sportoviště by se mělo prvním návštěvníkům otevřít ještě letos. „Děláme maximum pro to, aby došlo k jeho co nejdřívější realizaci. Jsme ale samozřejmě limitováni stavebními i dalšími předpisy,“ doplnil starosta.