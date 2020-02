Pracovníci brněnského dopravního podniku začali s odstraňováním keřů včera. „Instalací zeleného pásu získá celá ulice zcela novou atmosférou. Kombinace pryžových bokovnic na kolejnicích a travnatých ploch navíc společně povede ke snížení hlučnosti z dopravy a prašnosti v této frekventované lokalitě,“ uvedl generální ředitel firmy Miloš Havránek.

V létě se tam dělníci pustí do rekonstrukce tramvajové trati, a to v úseku mezi Hybešovou ulicí a Poříčím. Přes letní prázdniny místem neprojedou tramvaje.

Brňanka Kateřina Sokolová by uvítala i další rozšíření zeleného pásu okolo kolejí. „Mohl by pokračovat i dále ve směru z centra. Za řekou Svratkou totiž v tramvajové trati také nejezdí auta. Oživili by tím okolí,“ sdělila.

Za ozelenění úseku a rekonstrukci trati zaplatí dopravní podnik necelých šestačtyřicet milionů korun. Opravné práce dělníci dokončí v září už za plného provozu.