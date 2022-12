Podobně jako každý rok začal i letos na mnoha místech nejen v Brně tradiční stánkový prodej živých kaprů. Zatímco řada lokalit hlásí poslední prodejní den v pátek, v rybárně v brněnské Božetěchově ulici si lidé koupí kapra i 24. prosince. „Neumíme si bez něj představit svátky, jíme ho i na druhý den za studena,“ těšila se na oblíbenou vánoční pochoutku například Brňanka Irena Kornasová.

Kvůli zdražování energií, vyšší inflaci nebo dokonce dražšímu krmivu si však lidé kapra za stejnou cenu jako loni nedopřejí. Nejde sice o razantní zdražení, ve většině případů je to ale minimálně o desetikorunu za kilo navíc. Deníku to potvrdil mimo jiné ředitel Rybníkářství Pohořelice na Brněnsku Roman Osička. Cena tam vzrostla na sto deset korun za kilo, oproti loňsku se jedná o přibližně dvacetiprocentní nárůst. „Je to první zdražení po pěti letech, situace už byla neúnosná. I tak se do ceny ani nepromítly všechny náklady,“ řekl Osička.

Nejvyšší odbyt tvoří v pohořelickém rybníkářství velcí odběratelé, ryby nakupují převážně po stovkách kil. Odtamtud putují například na stánky před obchodními centry. I tam si však prodejci ceny následně upraví tak, aby dosáhli zisku. Kromě dražších energií a vyšší inflace se na změně cenové hladiny podílela také průměrná sezona. Zatímco loni oslavovali rybáři dlouhé léto a velký počet odchovaných ryb, letos jsou čísla průměrná.

Stejně zhodnotil letošní sezonu také ředitel Rybářství Hodonín Jiří Janoštík. „Odchov byl letos průměrný, někde bylo kaprů víc, někde naopak. Za zhruba tříkilového kapra, který se prodává nejvíce, zaplatí lidé sto jedenáct korun za kilo. Oproti minulému roku jsme zdražili asi o patnáct korun. Navzdory tomu se ale těšíme značné poptávce, a to jak od velkých tak od drobných odběratelů. Lidé za námi chodí, protože jsme sázkou na jistotu,“ zhodnotil Janoštík.

Dražší, ale podle vlastních slov kvalitní službu poskytuje zákazníkům rovněž brněnská rybí prodejna Ocean 48 v několika pobočkách ve městě. Před nedávnem tam dokonce spustili rezervační systém. Obávat se však nemusí ani ti, kteří si pro kapra či jiný druh ryby přijdou až těsně před Vánoci. „Na nápor jsme připravení, zohlednili jsme to i v objednávce zboží. Kilo vykuchaného kapra pořídí lidé asi o patnáct procent dráž než loni, nyní za dvě stě dvacet korun. Jsme dražší, to ale zákazníkům nevadí a pravidelně se k nám vracejí. Hodně už nakupují i jiné druhy, třeba lososa nebo tresku,“ oznámil za firmu Martin Baráček.

Prodej kaprů na jižní Moravě:



- Živého kapra pořídí lidé na desítkách míst v Brně i v kraji, nejčastěji před supermarkety či obchodními domy.



- Za vánoční pochoutku si však letos připlatí, většinou zhruba o dvacet korun za kilo ryby.



- Důvodem jsou dražší energie, vyšší inflace nebo například nákladnější rybí krmivo.



- Větší poptávka je rovněž po netradičních druzích, výjimkou není ani treska nebo tuňák.