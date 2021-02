První kolonii tam oficiálně založili v roce 1934. „Její zakladatelé byli dokonce na zkušené ve Francii, aby se podívali, jak mají vypadat,“ podotkl tajemník základní organizace zahrádkářů na brněnské Kraví hoře Jiří Kohoutek. V budoucnu zahrádky s víc než osmdesátiletou historií z Kraví hory zmizí, aby je nahradil velký městský park. Nedávno o tom v souvislosti s přípravou nového územního plánu informovali představitelé města.

Ujišťují, že se změnou tam nepočítají v dohledné době. „Zrovna v okolí Kraví hory je ale parků docela dost. Když se pořád mluví o komunitních zahradách, tak to, co tam existuje, je de facto komunitní zahrádkaření. Na jedné straně deklarují plnou podporu komunitním zahradám a na druhou stranu zruší něco, co už funguje,“ kritizoval Kohoutek.

Na Kraví hoře zůstane zeleň zachovaná. „Na žádných městských pozemcích se zelení, kde jsou dnes zahrádky, se nebudou stavět domy. Počítáme na nich se zachováním zeleně,“ uvedl brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Textová část nového územního plánu má zlepšit prostupnost území Kraví hory a kolonie rozdělit do menších, které se víc otevřou Brňanům. „Velké zahrádkářské kolonie jsou podobné uzavřeným a neprostupným areálům a představují bariéru v území. Kromě několika málo cest tak bývají rozsáhlé oblasti města neprostupné," poukázal krajinářského architekta kanceláře městského architekta Ondřej Nečaský.

Budoucnost zahrádek v Brně

* Zmizí z Červeného a Žlutého kopce a Kraví hory, nahradí je obytné domy a městské parky.

* Zahrádkáři v těchto lokalitách zůstanou ještě řadu let, termíny změn není nyní možné říct.

* Kvůli vodnímu zákonu zmizí z nového územnímu plánu vyhrazené zahrádky okolo Svratky, kde vzniknou protipovodňová opatření.

* Rozšířené kolonií se bude týkat Černovic, Židenic, Tuřanech a Jundrova.

Na zlepšení prostupnosti kolonií na Kraví hoře s městem tamní zahrádkáři spolupracují. „Přímo pod kolonií Kraví hora 1 je cesta, která se má letos opravovat. Pod ní je pozemek ve zdevastovaném stavu se už dřív zrušenými zahrádkami. Do participativního rozpočtu připravujeme projekt na rekultivaci zanedbaného pozemku, kde navrhujeme zřídit dětské hřiště s herními prvky. Tím by se cesta, kterou dnes používají pejskaři a běžci, mnohem raději používaly matky s dětmi a sousední mateřská škola," nastínil Kohoutek.

Kvůli obytné výstavbě zmizí zahrádky na Červeném a Žlutém kopci, kde vznikne i rozsáhlý městský park. „Je to nevratná chyba. Když chce někdo v Brně pokácet strom, je k tomu velké papírování. A oni chtějí porazit skoro tři tisíce stromů, které zlikvidují, jakmile se začne stavět,“ řekl zahrádkář ze Žlutého kopce a tamní zástupce veřejnosti Vladimír Dzurja.

Městský architekt Michal Sedláček upozornil, že už v současném územním plánu nejsou mnohé zahrádky vedené jako zahrádky. „Jedná se například o Červený kopec, Žlutý kopec nebo Kraví horu,“ upřesnil.

Představitelé svazu brněnských zahrádkářů považují zamýšlené velké zastavění Červeného a Žlutého kopce za necitlivý zásah do městské krajiny. „Obě lokality jsou z hlediska biodiverzity velmi bohaté a naopak geologicky složité. Jsou to zelené plíce této části Brna, jak je ostatně zcela zřejmé z termomapy. Naplánovaný rozsah zástavby považujeme v obou lokalitách za předimenzovaný," shrnula předsedkyně brněnských zahrádkářů Helena Vařejková.

Z Červeného a Žlutého kopce zmizí zahrádky až za řadu let. „Lidé, kteří si tam dnes pronajímají zahrádku, budou však mít podle nového územního plánu jistotu, že se zahrádky nebudou rušit dříve, než reálně dojde k výstavbě, což nebude určitě dříve než za několik let,“ uvedl k situaci na Červeném kopci Chvátal.

Konkrétní termín změny reálného využití obou lokalit není možné momentálně říct. „Rozhodně jsme rádi, že si město uvědomuje, že překotným rušením zahrádek, tak jak se to stávalo v minulosti, vznikají jen opuštěná ghetta a zanedbané pozemky, kde město nemá kapacity ani na základní údržbu, o případné kriminalitě v těchto místech ani nemluvě," okomentovala Vařejková.

Méně zahrádek, ale s náhradami

V loni představeném návrhu nového územního plánu bylo o šestnáct procent zahrádek méně než v současném plánu. V něm zabírají 1080 hektarů. „Na základě projednání a diskusí jsme do návrhu přidali téměř padesát hektarů zahrádek,“ poznamenal Sedláček.

Zahrádky zmizí z územního plánu kvůli vodnímu zákona třeba ze záplavových zón okolo řek Svratky a Svitavy. „To se týká některých třeba kolem Svratky, kde vzniknou protipovodňová opatření,“ zmínil právník Petr Bouda z kanceláře Frank Bold Advokáti. Její pracovníci spolupracují na přípravě regulace zeleně v novém plánu.

Zástupci města v něm rozšíří kolonie hlavně v Černovicích, Židenicích, Tuřanech a Jundrově. „Rozšiřování zahrádek obecně vítáme. Náhrady ve vybraných lokalitách ale shledáváme spíš formální a místy nedomyšlené,“ sdělila Vařejková.

Zahrádky přidali představitelé města i v některých dalších lokalitách. „Na základě veřejného projednání přibyly největší plochy zahrádek v Černovicích, Holáskách, Obřanech a Komíně," doplnil Nečaský.