Zahrádkáři si od podpisu slibují pravidelnou spolupráci s městem, předvídatelnost jeho kroků a stabilní prostředí pro další rozvoj své činnosti. „Memorandum má převést do praxe to, co předpokládá zahrádkářský zákon. To znamená zapojit zahrádky do systému zeleně a šetrného hospodaření s vodou, podporovat veřejně prospěšné zahrádkaření jako důležitou součást sociální soudržnosti obyvatelstva a stimulátor zdravého životního stylu," upřesnila předsedkyně brněnských zahrádkářů Helena Vařejková.

Dohoda Brna a zahrádkářů: do pěstování se zapojí školky i univerzity

Už dnes řada zahrádkářských osad podle možností pořádá různé akce pro děti, spolupracuje s dalšími spolky, účastní se jarních úklidů, zajišťuje v létě kulturní program a přednášky. Díky memorandu se tyto činnosti mohou ještě rozvíjet a mít i širší propagaci.

V nejbližší době dojde ke zrušení dvou zahrádkářských kolonií. Jedna se nachází ve Štýřicích u řeky Svratky, kde vzniknou protipovodňová opatření. Další se nachází ve Starém Lískovci, kde její fungování do budoucna není možné kvůli rozšíření dálnice D1.

Připravovaný nový územní plán vymezuje nové plochy zahrádek hlavně v Tuřanech, konkrétně v lokalitě Dvorska. V místě vzniknou i prostory pro společné zahrádkaření na menších záhonech. Počítá se tam s klubovnou a komunitním prostorem pro pořádání společných akcí pro zahrádkáře i veřejnost. V současnosti na nové osady úředníci zpracovávají investiční záměry.

Nové zahrádky pro Brňany zaberou ornou půdu: Jako náhrada málo, vadí zahrádkářům

Množství nových ploch pro zahrádky, s nimiž nový plán počítá, je v porovnání s těmi v ohrožení podle zahrádkářů nedostatečný. „Ohrožených zahrádkářských hektarů, které máme zmapované, je přes sto hektarů. Momentálně máme naději, že vznikne 10,8 hektaru nových zahrádek, a to ve třech lokalitách v Tuřanech," řekla Vařejková.

V souvislosti s novým plánem vytvoří odborníci územní studii zaměřenou na devět lokalit, kde budou společně koeexistovat veřejné parky a zahrádkářské kolonie. Jedná se například o Žabovřeské louky, Žlutý kopec, Červený kopec nebo Kraví horu. „Informace o množství ploch ohrožených zahrádek není úplně přesná, protože až na základě studie přesně určíme, v jakém rozsahu tam budou v budoucnu parky a v jakém rozsahu kolonie," poznamenal Hladík.