V dopravních špičkách se kvůli uzavírce na mostě tvoří kolony. Podle některých řidičů je to na Lesné totální apokalypsa. Kvůli omezení bývají ráno ve špičce ucpané i výjezdy z velkého městského okruhu . Jeden z řidičů, které Deník oslovil, přiznal, že normálně jede z Bystrce na Lesnou zhruba čtvrt hodiny, nyní mu to zabere zhruba dvojnásobný čas. „Oba výjezdy z velkého městského okruhu směr Lesná byly v úterý ráno plné a sahaly až na okruh," zmínil Brňan.

Důvodem změn jsou stavební práce na zmiňovaném mostě. Je v havarijním stavu a chystá se jeho kompletní rekonstrukce. V současné době dělníci připravují osazení provizorní lávky pro pěší. Omezení na mostě platí od pondělí. Řidiči po něm projedou pouze v jednom směru od Lesné do centra. Částečná uzavírka platí do patnáctého. listopadu. „Uzavírka je nutná vzhledem k tomu, že ocelová konstrukce lávky váží v celku asi šedesát tun a pro manipulaci s jejími částmi je nutné využívat těžké mobilní jeřáby," vysvětlil zástupce firmy Firesta Miloš Raab.

Podobná situace panovala v místě také ve čtvrtek ráno. Dlouhá kolona aut začínala v Okružní ulici a sahala až po křižovatku Merhautovy a Provazníkovy ulice. „Je to hrozné. Já už po městě ani nejezdím, i když jsem řidič, a využívám tramvaje. Navíc se stupňuje agresivita, stačí, že někdo v nepozornosti ťukne autem do dalšího řidiče a hned je oheň na střeše a člověk má pomalu strach o život. Most se musí opravit, ale je to nepříjemné,“ řekl reportérce Deníku na místě šofér, který se představil jako Lubomír.

Na dopravní komplikace dohlížely již od pondělního rána po celý den čtyři hlídky strážníků, které usměrňovaly dopravu na křižovatkách Merhautovy s Kohoutovou ulicí a Generála Píky s Porgesovou. „Kromě toho pomáhaly řidičům v okolí Lozíbek a všude, kde to bylo aktuálně nutné. Mimo jiné naváděly řidiče ve Slezákově ulici, kde se mnoho motoristů otáčelo, a dokonce odtamtud strážníci museli navigovat zbloudilého řidiče kamionu,“ vylíčil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Kvůli vypjaté situaci přijeli na místo rovněž policisté, v úterý pak bylo nasazení hlídek strážníků podobné. „Na kolegy řidiči reagovali velmi pozitivně. Ve středu se provoz znatelně zklidnil, velká část řidičů si zřejmě našla objízdné trasy. Kolony se tvořily nárazově především ve špičce. V pátek se budeme věnovat zejména ranní a odpolední špičce,“ dodal Ghanem.

Autobusové linky jezdí upravenou trasou

Ne všichni jsou z dopravních komplikací v Merhautově ulici rozhořčení. „Snažím se být trpělivá a chápat, že se ten most opravdu musí opravit. Vždyť je teď v havarijním stavu a nikdo nechce, aby mu spadl na hlavu. Většinou stejně jezdím autobusem, dneska jsem se zdržela maximálně pět minut, takže to zatím taková katastrofa není. Trochu mi vadí možná jenom ta popojíždějící auta, hlavně protože ty spaliny docela smrdí,“ pokrčila rameny Brňanka Jiřina Kučařová.

Autobusové linky 44, 57 a 72 nyní jezdí ve směru na Lesnou v úseku mezi Merhautovou a Halasovým náměstím odklonem Provazníkovou ulicí a třídou Generála Píky. „Autobusy linky 46 ve směru na Lesnou pojedou v úseku Lesnická – Heleny Malířové odklonem třídou Generála Píky a Okružní ulicí. Noční spoje N92 ve směru na Lesnou budou jezdit v úseku Venhudova – Heleny Malířové odklonem Provazníkovou, třídou Generála Píky a Okružní ulicí," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

V době krátkodobých výluk, které mají trvat jen několik hodin, bude most pro dopravu zcela uzavřený. Od ledna pak toto omezení má platit po dobu pěti měsíců. Deníku to potvrdil starosta městské části Brno-sever Martin Maleček. „Ale snad už by měla být zprovozněná alespoň lávka pro pěší. Plus by měla fungovat zastávka Nádraží, Lesná směrem od Kuřimi jako bezbariérová," podotkl Maleček.

Rekonstrukce a zkapacitnění mostu mají být hotové do června příštího roku. Náklady na první etapu projektu, která zahrnuje právě rekonstrukci mostu, uhradí z části město Brno a z části Správa a údržba silnic. „Zakázku jsme vysoutěžili za pětadevadesát milionů korun bez daně," vyčíslila před nedávnem Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Zda na rekonstrukci mostu naváže prodloužení tramvajové trati do Čertovy rokle, nyní není jisté.

Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková