Letošním tématem festivalu je deadline, tedy uzávěrka. Podle Podešvové záleží na každém umělci, jak téma pojme. „Někdo může rozebírat přímo to slovo, přeložit ho do češtiny, nebo mu nechat význam uzávěrky, jak ho známe. Samotnou mě zajímá, jak to ostatní pojmou,“ popisuje tatérka JEN SEN Tattoo.