Komentář: žádný konec, žádný smysl

Před několika týdny jsem byl na vesnickém fotbale na severní Moravě. Veselá podívaná. Hráči si nadávali do pohlavních orgánů, zákeřně do sebe zajížděli, na zemi po sobě šlapali, simulovali a když se sudí nedíval, strkali do sebe nebo na něj dělali sprosté posunky. Rozhodčí měl pak ve finále štěstí, že jej rozvášněné publikum nehodilo do nedalekého rybníka. Nebylo by to poprvé.

Pavel Podešva. | Foto: Pavel Podešva