Zájemci si vyberou z pěších prohlídek i vyhlídkových jízd. „Připravili jsme pětadvacet témat, každé představí Brno z jiného úhlu. V pohodlí vyhlídkového minibusu si lidé užijí šest okruhů, třeba o funkcionalismu či slavných vilách v Brně,“ nastínil mluvčí centra Jan Gerych.

Letošní léto jsou k dispozici i prohlídky na míru šité starším lidem. „Každý prázdninový čtvrtek máme prohlídky v seriálu Seniorských čtvrtků. Jsou uzpůsobené potřebám starších a mají sníženou kapacitu. Nikdo se tak nemusí bát, že by nestíhal skupinu nebo průvodce,“ poznamenal Gerych.

Průvodci v létě lidi zavedou třeba do vilových čtvrtí v Žabovřeskách a Černých Polích, centrum Brna si prohlédnou v s komentářem v hantecu. Koncem srpna se s historikem lidé vydají do předlistopadové doby na prohlídce Po stopách knihy Jak to ruplo.

Ideální pro rodiny s dětmi je také třeba procházka za brněnskými strašidly. „Vydáme se po stopách méně známých duchů. Málokdo třeba ví, že Brno má minimálně čtyři Bílé paní, bludičky, vodníky, čerty, bezhlavé jezdce. Jeden třeba pochází ze Staré radnice. Na Dominikánském náměstí zase bývá bezhlavá jeptiška,“ popsal témata průvodce Ondřej Slávik, který lidi městem provede v kostýmu brněnského ponocného.

Lidé se dozví nejen zajímavosti o strašidlech, ale dostanou i praktické rady. „Prozradím, co dělat a čemu se vyhnout, kdyby některého z duchů potkali,“ pozval na prohlídku Slávik.

Nabídka prohlídek láká i Barboru Zakopalovou. „Kdysi jsem byla na jedné z adventní série, a dozvěděla jsem se skutečně spoustu nového. Ráda vyrazím zase. Jen jsou většinou rychle vyprodané, tak je dobré si pořídit vstupenku v předstihu,“ řekla.

Tipy na prohlídky

• 10. a 24. července, 7., 14. a 21. srpna – Brněnská strašidla

• 4. července a 9. srpna – prohlídka centra v hantecu

• seniorské čtvrtky (30. července, 6. srpna) – slavné vily

• každý víkend – vyhlídkové jízdy