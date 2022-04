Do jednání o koncesi ve finální fázi výrazně zasáhla současná ekonomicko-politická situace spojená s válkou na Ukrajině a rostoucími cenami energií. Významně ovlivnila klíčové parametry a možnosti Komety a města. Vyjednané podmínky a navržená dohoda nebyly v souladu s pohledem hlavně Evropské komise jako schvalovacího orgánu.

„Za účastníka koncesního řízení, kterým je společnost Kometa Group Real, mohu jako jednatel potvrdit, že v žádném případě nechceme opustit myšlenku uzavření koncesní smlouvy k užívání haly. Věříme, že se k jednání vrátíme,“ řekl majitel klubu Libor Zábranský.

Provozování nové arény v Brně: jediný zájemce Kometa kvůli válce couvá z domluvy

O dalším postupu rozhodnou brněnští radní na začátku května. Nejpravděpodobnější cestou je vyhlášení nového řízení na provozovatele haly. Má být podstatně kratší než končící, protože v jeho případě vedly s Kometou diskuse a jednání trvající zhruba rok. „Vzhledem k tomu, že se při jednání o koncesi vyjasňuje i množství provozních a technických věcí, které se promítají do smluvních podmínek, můžeme nyní zúročit všechny získané poznatky, takže celý proces by měl být tentokrát výrazně méně časově náročný. Nejedná se tedy o zásadní komplikaci, výstavbu a následné provozování haly to nijak výrazně neomezí,“ ujistila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Ve středu radní vybrali správce stavby. V procesu je také hledání stavební firmy, která arénu vybuduje. Do pondělní lhůty pro podávání nabídek se přihlásili čtyři zájemci, dvě s nejnižší cenou čeká přezkoumání.

Kvůli veřejné podpoře u stavby za předpokládané čtyři miliardy korun konzultují zástupci Brna koncesní řízení s antimonopolním úřadem a Evropskou komisí. Ta musí odsouhlasit vydání koncese a projektu udělit takzvanou notifikaci neboli razítko kvůli jeho rozsáhlosti a využití veřejných zdrojů na financování. Bez něho nemůže začít výstavba, pro celý projekt je proto schválení Evropskou komisí naprosto zásadní.

Ukončení koncesního řízení musí formálně potvrdit městští radní. V případě vypsání nového do zhruba dvou týdnů by podle městského radního Petra Kratochvíla provozovatele mohli znát do konce června. Ucházet se může kdokoliv, třeba i zahraniční zájemci nebo brněnské městské firmy včetně třeba Veletrhů Brno.