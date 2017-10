Kominíci na roztrhání. Lidé čekají i měsíce na kontrolu

Jižní Morava – Topná sezona začala letos už v půlce září. Lidé řeší kontroly a čištění komínů na poslední chvíli. Kominíci mají plné kalendáře dlouho dopředu.

Přestože si Andrea Baťková z Břeclavi dala předsevzetí, že kontrolu komínu vyřeší letos včas, po telefonu sáhla teprve na konci září. V době, kdy už si kvůli chladnu musela zatopit. A topit bez kontroly ještě několik týdnů bude. „Kominík přijde až na začátku listopadu. Doufám, že bude vše v pořádku a nic se do té doby nestane. Pro příště si to budu muset hlídat víc,“ slibovala sama sobě Břeclavanka.

Nejvhodnější doba objednání je podle kominíka Jiřího Šťavíka z Ratíškovic na Hodonínsku květen až srpen. Lhůtu však dodržuje málokdo. „Denně mi teď někdy volá až šedesát lidí. Mnozí se zlobí, že musí dlouho čekat, ale když se ozvou na poslední chvíli, tak se nemohou divit,“ vysvětloval Šťavík.

Čekací doba je podle něj klidně i dva měsíce. „Je tomu tak pravidelně v posledních letech. Lidé se hromadně ozývají na začátku podzimu,“ posteskl si kominík.

Podle zákona by si měl každý nechat komín jednou do roka zkontrolovat. „Jakmile vešel zákon v platnost, začal chaos. Práci máme celoročně, ale podzim je opravdu nejvytíženější,“ potvrdil kominík z Moravského Krumlova na Znojemsku Václav Hrdlička.

Kontroly a pokuty

· Kontrola komína certifikovaným kominíkem je povinná jednou ročně.

· Týká se jak komínových soustav napojených na kotle, kamna nebo krby spalující pevná paliva, tak také na zemní plyn

· Další povinné lhůty se týkají čištění komínů.

· Kolem 300 lidí se podle statistik v České republice spalinami ročně otráví.

· Bez revizního potvrzení mohou lidé od hasičů dostat pokutu až 25 tisíc korun.

V případě požáru by lidé mohli mít problém nejen s hasiči, ale také s pojišťovnami, které pravidelné kontroly zajímají. „Po požáru pojištěné nemovitosti zkoumáme jeho příčinu. Pokud by vznikl od zanedbaných spalinových cest nebo tepelného spotřebiče, mohlo by se to podepsat na snížení pojistného plnění. Kdyby se jednalo jen o ojedinělé opomenutí kontroly, plynuly by z toho jen minimální nebo až žádné sankce, v opačném případě by bylo řešení razantnější,“ řekl mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Nezkontrolovaný komín ve špatném stavu může být nejen nebezpečný, ale také se prodražit. Například začátkem minulého září způsobil požár rodinného domu v Zaječí na Břeclavsku. „Od špatného stavu komína chytila střecha rodinného domu v Zaječí, kterou pět hasičských jednotek hasilo skoro osm hodin. Nikomu se naštěstí nic nestalo, požár přesto ale způsobil škodu za víc než dvě stě tisíc korun,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Minulou topnou sezonu požáry vzniklé od nevyčištěných komínů nebo nezkontrolovaných spotřebičů způsobily na jižní Moravě milionové škody.

ANETA BERÁNKOVÁ

ALAN CHUMCHAL