Soukromý pozemek nedaleko zastávky Bieblova a arboreta Mendelovy univerzity v Brně je aktuálně jediným průchodem na Planýrku, která pro obyvatele Černých Polí představuje oblíbenou odpočinkovou oblast. Nyní mají strach, že o ni vlivem výstavby přijdou. „Docela mě to mrzí. Bude to tam vypadat úplně jinak. Na Planýrku chodím se psem a je to jediná víceméně neporušená část přírody, co v té lokalitě ještě zbyla,“ podotkla například Kristýna Bělohlávková z Lesné.