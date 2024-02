„Výluky jsou tu docela často. Ať už krátkodobé, tak i na delší dobu. Samozřejmě, že mě to omezuje, protože některé vlaky vůbec nejezdí a namísto nich jezdí autobusy. Cesta tak zabere asi dvakrát delší dobu. Další problém je, že místo, kde staví náhradní doprava u brněnského hlavního nádraží, se většinou liší podle výluky. Takže jsem několikrát pobíhala a hledala, kde autobus najít,“ popsala svou zkušenost například Eliška Benešová z Tetčic, které leží u rekonstruovaného úseku.

Trať bude koncem letošního roku plně elektrifikovaná a dvoukolejná, druhá fáze výluky začne na konci dubna a potrvá až do prosince. Podle Českých drah jejich pracovníci udělají maximum, aby lidem cestování usnadnili.

Podle Benešové je jedním z hlavních problémů zmatek a nejistota spojená s náhradními spoji. „Někdy jel autobus od obchodního domu Tesco, někdy od viaduktu, jindy jel vlak třeba jen do Střelic a dál jela náhradní doprava. Naštěstí jde většinou o cesty z Brna, ve vesnicích se místo nemění,“ vysvětlila.

Boj s nepořádkem na přehradě v Brně. Led na hladině roztál, práce pokračují

Problémem je podle ní také nedostatek informací a jejich malý dosah. „Informovanost není vždy úplně dobrá. Minule jsem přišla na vlak a ačkoli jsem si předem koupila lístek on-line, nikde nebylo o výluce napsáno. Na ceduli pak místo nástupiště svítila informace, že vlak nejede. Paní v oranžové vestě Českých drah, která byla na místě, absolutně netušila, co poradit. Množství lidí stálo u cedule a bylo vidět, že taky neví, kam jít,“ dodala Benešová.

Výluka je velká a rozsáhlá

České dráhy připustily, že výluka je rozsáhlá a může způsobovat určité komplikace. Cestujícím však vzkazují, že udělají vše pro bezproblémové cestování.

„Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom cestující dostatečně informovali a co nejvíce jim usnadnili cestování. Samozřejmě to není vždy jednoduché, obzvlášť když se jedná o větší a rozsáhlejší výluku, jako je tahle. Budeme se snažit zařídit, aby přeprava cestujících pokračovala hladce," uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Nebezpečné sýry. Tvarůžky s plísní našla inspekce v brněnských obchodech

Druhá fáze výluky započne třicátého dubna a bude trvat až do půlky prosince. „V dubnu začne hlavní fáze výluky. Provoz na trati se kompletně přeruší a poskytneme náhradní autobusovou dopravu. O jízdních řádech a dalších důležitých aspektech budeme předem informovat," dodal mluvčí.