„Ve směru od Husovického tunelu nebude možné odbočení vpravo do Provazníkovy ulice. V opačném směru nemohou řidiči odbočit vlevo do Dukelské třídy," sdělila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Řidiči, kteří se budou chtít dostat do zmíněných ulic, musí zvolit objízdnou trasu. Tato omezení prozatím platí do 13. listopadu.

VMO Tomkovo náměstí v Brně: úsekové měření odsunuli hackeři, reklama má autora

Posun čeká také některé zastávky kvůli demontáži tramvajových ostrůvků. Dopravní podnik zastávky na Tomkově náměstí přeloží už v úterý od zhruba tři čtvrtě na jedenáct v noci.

Nová dopravní omezení u Tomkova náměstí v Brně. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Kopemezabrno.cz„Zastávku linek 4 a N94 ve směru do centra přesuneme přibližně o osmdesát metrů vpřed, a to před křižovatku s Hálkovou ulicí. Zastávku linek 44, 57 a xS2A ve směru na Merhautovu přeložíme přibližně o 160 metrů vpřed, a to za křižovatku s Valchařskou ulicí," informovala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.