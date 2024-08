Když se o zrušení koncertu dozvěděla, nemohla tomu ze začátku uvěřit. „Zjistila jsem to ve středu večer. Nemohla jsem pak usnout, přemýšlela jsem nad tím a pořád mi to nedocházelo,“ popisuje Hrdová.

Zároveň ale připouští, že ji představa, že by návštěvníci koncertu mohli být terčem teroristického útoku, vyděsila. „Prožívali jsme to s rodinou všichni. Připadá mi hrozné, o kolika podobných událostech se dovídáme. Předtím, než organizátoři akci zrušili, mě vůbec nenapadlo, že by se tam něco takového mohlo stát. A nepřipouštěla jsem si ani, že by vystoupení nevyšlo,“ míní studentka a dodává, že zpěvačka obvykle v minulosti koncerty nerušila ani z jiných důvodů a hrála například i za špatného počasí.

Za lístek zaplatila Hrdová asi dva a půl tisíce korun. „To jsem ale ještě vybírala jeden z levnějších, měla jsem sedět na kraji a na zpěvačku bych možná ani moc dobře neviděla. Jinak by byla cena opravdu vysoká. Dostat se ke vstupenkám nebylo tak těžké, jak jsem čekala, ale musela jsem být rychlá a koupit je hned, jak prodej začal, jinak by žádné nezbyly,“ líčí fanynka.

Peníze by jí stejně jako ostatním, kteří lístek na zrušené vystoupení zakoupili, organizátoři měli vrátit do deseti pracovních dnů. „Zrušila jsem i jízdenky na vlak. Naštěstí jsme se s kamarádkami rozhodly jet hned po akci domů, kdybychom zarezervovaly ve Vídni ubytování, asi by už bezplatně zrušit nešlo,“ myslí si Hrdová, která tak o žádné peníze nepřijde.

Že by se jí ale podobná příležitost vidět oblíbenou zpěvačku naživo v blízké době naskytla, nepovažuje zklamaná fanynka za pravděpodobné. „Swiftová bude mít během aktuálního turné koncert v Evropě už jen v Londýně. Potom se vrací do Ameriky a tam jet nemůžu,“ komentuje dívka.

| Video: Youtube

O zrušení tří vídeňských vystoupení popové hvězdy Taylor Swiftové informovala rakouská tisková agentura APA ve středu večer. Policie do pátečního odpoledne zadržela tři lidi kvůli podezření z plánování teroristických útoků, které měli pachatelé údajně provést v době koncertů, které byly naplánované na čtvrtek, pátek a sobotu. Každého z nich se mělo účastnit přes šedesát tisíc lidí. Policisté zatkli devatenáctiletého muže, u něhož našli chemikálie, které nyní prověřují. Podle rakouského serveru Krone je možné, že měly látky sloužit k výrobě výbušniny.