Areál Ponávka dozná i dalších změn. Developer tam včera slavnostně zahájil výstavbu nové kancelářské budovy. Tím skončí přeměna bývalé lokality z devatenáctého století v moderní destinaci. „Poté nás čeká už jen vybrušování diamantu v podobě budovy C5, která bude stopou historie v moderní architektuře nové budovy,“ zmínil regionální projektový manažer CTP Michal Dospěl. Do nového parku povede také cyklostezka propojující areály Ponávka a Vlněna.

Developer CTP zahajuje nyní výstavbu třetí etapy. Hladík nastínil, že v území parku je poměrně velký výškový zlom. „V nejnižším bodě bude trvalá hladina, to znamená, že říčka se tam bude zadržovat. Pokud bude v zimě delší dobu mráz, mohla by voda zamrznout a sloužit jako přirozené kluziště, zároveň to bude běžný biotop,“ nastínil Hladík.

Ve dvou místech vodní plochu překonají lávky, aby se lidé pohodlně dostali na zrekonstruovanou ulici Dornych, potažmo Plotní. Součástí parku bude i dětské a parkourové hřiště. Stavbu nové kancelářské budovy A4 za jeden a půl miliardy korun má developer podle plánu dokončit do konce roku 2024. „Vzniknou tam dvě podzemní parkovací podlaží, restaurace a také kancelářské prostory. Nabídneme třiadvacet tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy,“ informoval Dospěl.

Brněnský ekonom Petr Pelc míní, že na rozdíl od výstavby určené k bydlení lze u kancelářských prostor pozorovat velký pokles poptávky. „Pro developery je tedy nyní mnohem zajímavější věnovat se bytové výstavbě než kancelářím, protože je po bytech v Brně mnohem větší hlad. Situaci nepomohla ani pandemie koronaviru, kdy se velká část firem rozhodla nabízet zaměstnancům práci z domova i nadále,“ komentoval.

Podle Dospěla však CTP po předchozím poklesu registruje od začátku roku zase poměrně velký zájem o kanceláře. „Od začátku tohoto roku jsme pronajali v Brně více než patnáct tisíc metrů čtverečních nových kanceláří, což je výborné,“ podotkl.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková vítá, že se brownfieldy ve městě postupně mění opět ve využívané lokality. „V celém Brně je nevyužívaných staveb a areálů více než sto. Vnímáme, že většina není ve vlastnictví města. Je naprosto nezbytná spolupráce se soukromým subjektem a postupně se nám to daří,“ sdělila Vaňková.