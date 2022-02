Chybějících dotykových obrazovek na chytrých zastávkách si všiml student Zdeněk Pezlar. „Cestuji zde celkem pravidelně, takže jsem zaznamenal, že tu už nějakou dobu nejsou. Pro mě byly stejně zbytečné. Nikdy jsem tam nic nevyhledával, ale občas jsem viděl, že to někdo používá,“ řekl na místě redaktorce Rovnosti.

Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové se do budoucna s chytrými zastávkami nepočítá. „Projekt dvou zastávek na Moravském náměstí byl v roce 2018 experimentem, jak by mohla v budoucnu chytrá zastávka vypadat. Vývoj však ukázal, že z hlediska uživatelského i technologického, je toto řešení přežité,“ sdělila mluvčí.

Renovace zastávek se podle ní nevyplatí. „Dotykové panely soustavně ničili vandalové, takže jsme došli k rozhodnutí, že nebudeme do nákladné opravy LCD displeje investovat. Cestující dnes používají k vyhledávání informací vlastní mobilní přístroje. Data a dopravní informace si sami najdou v aplikacích a webech,“ je přesvědčená Tomaštíková.

Další zastávky už neplánují

Podobného názoru je i brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. „Současné smart telefony poskytují v podstatě to stejné jako tato jedna chytrá zastávka, která je podle mě v dnešní době už překonaná. Navíc technologie se neuvěřitelně rychle mění a zrychlují, takže to co je dnes moderní, bude za dva roky zastaralé. Budování dalších chytrých zastávek v Brně neplánujeme,“ uvedl radní.

Podle představitelů společnosti ČEZ, kteří se na projektu podíleli, jsou ale chytré zastávky jednoznačně trendem. „Pokud se podíváme do zahraničí i do dalších měst, jsou krokem vpřed. Lidé si na ně musí více zvyknout. Možná poté nebudou takovým terčem vandalů,“ informoval mluvčí společnosti Roman Gazdík

Některé funkce přeci jen po několikaměsíčním výpadku zástupci brněnského dopravního podniku obnoví. „Opravíme USB nabíječku, která bude cestujícím k dispozici. Namísto dotykových displejů jsme umístili informace o službě Pípni a jeď a budeme řešit jejich další využití,“ doplnila Tomaštíková.