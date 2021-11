Dlouhou frontu na ulici čekají v těchto dnech Brňané před pobočkou společnosti E.ON na Jakubském náměstí. Vyřizují si v ní přechod z režimu dodavatele poslední instance, kvůli nedávnému ukončení činnosti Bohemia Energy. Nově lidé mohou zamířit do druhého poradenského centra, které se nachází v přízemí Rozkvětu na náměstí Svobody.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Kamil Jáša

V současném centru na Jakubském náměstí posílili v minulých týdnech personál a prodloužili i otevírací dobu. I přesto otevřeli další pobočku v obchodním centru Rozkvět. „Děláme všechno pro to, abychom zvládli obsloužit co nejvíce zákazníků. Druhá pobočka je otevřená výhradně pro zákazníky v režimu dodavatele poslední instance a vyřizování jejich požadavků. Její provoz zachováme tak dlouho, jak to bude nutné,“ uvedla vedoucí poradenských center firmy Lucie Nejezchlebová.