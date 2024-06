Představitelé města už úpravu místa začali připravovat. Připravená je projektová dokumentace, náklady na ni město také uhradilo. „Pokračuje stavební řízení. My současně odevzdáváme kraji kompletní projektovou dokumentaci," nastínil Vitula.

Někdy podle něj stojí auta až kilometr za zmíněnou křižovatkou . Situace se má do budoucna zlepšit. Chystá se změna frekventovaného křížení v kruhový objezd.

Posléze by měla Správa a údržba silnic začít stavbu soutěžit. „Zatím doufáme, že by se letos mohlo stavět. Úpravy jsou malé. Nic moc se nebude doasfaltovávat. Náklady by měly být reálně v jednotkách milionů korun," míní Vitula.

Ředitel krajských silničářů Roman Hanák Brněnskému deníku Rovnost potvrdil, že se před několika dny uskutečnilo místní šetření ke společnému povolení stavby. „Tuto stavbu máme zařazenou i ve stavbách, které souvisí s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany. V tomto programu je předpoklad stavby v roce 2027. Více k tomu v tuto chvíli nejsme schopni sdělit," řekl Hanák.

Průjezd na semafor?

Konkrétní rozsah omezení v dopravě po dobu stavby zatím není jasný. Starosta Vitula však věří, že část prací by se mohla obejít jenom s uzavřením jednoho pruhu a řízením na semafor," podotkl.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek míní, že nový kruhový objezd může dopravě v Židlochovicích pomoci. „Pokud tam docházelo ke kolonám nebo dopravním kolapsům, určitě může být doprava po úpravě plynulejší. To je výhoda kruhových objezdů. Pravidelně se na něj mohou zařazovat všichni řidiči," sdělil už dříve dopravní expert.

Úprava je potřebná i podle Denisy Kolářové. Není si ale jistá, zda zrovna kruhový objezd problém vyřeší. „Spíše bych byla pro semafory,“ svěřila se před časem Brněnskému deníku Rovnost. Na mostě pravidelně stojí, když se snaží dostat do Brna.

Méně silničních pruhů

Kromě úpravy frekventované křižovatky na okružní se bude měnit i pruhové uspořádání na mostě. „Místo tří pruhů tam budou potřeba pouze dva. Do projektu jsme vložiili i dva cyklopruhy, které by umožnily vést bezpečně cyklodopravu přes most," nastínil Vitula. Vedení města plánuje s cykloúpravami pokračovat i dál směrem k tamní základní škole. Ty však nebudou součástí projektu okružní křižovatky.