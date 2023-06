Ředitel Havránek si uvědomuje, že doba jednorázových papírových jízdenek se blíží ke konci. Například v Ostravě už k tomuto kroku přistoupili. „Jsme trochu opatrní. Počet zákazníků máme větší než v Ostravě. I struktura je odlišná. Nechceme naše starší cestující hendikepovat," sdělil Havránek.

Jak se vyvíjely tržby dopravního podniku a kolik lidí využívá předplatní jízdenky, zjistíte zde:

Předplatní papírové jízdenky, neboli šalinkarty, přestaly v Brně platit od loňského roku. Nyní už cestující využívají pouze jejich elektronickou formu. „Šalinkartu využívá největší množství cestujících, jde o zhruba sedmdesát procent z celkového počtu," vyčíslila Doležalová.

Inspirace v Ostravě

Ostravané jezdí bez papírových jízdenek už čtvrtý rok. Za první tři měsíce roku 2023 si koupilo ve voze ostravského dopravního podniku krátkodobou jízdenku přes svou bezkontaktní platební kartu v průměru téměř dvaasedmdesát procent cestujících, pro porovnání: na konci roku 2016 to bylo jen třináct procent.

Bezkontaktně si pomocí automatů ve vozech zakoupí jízdenku v Ostravě téměř deset milionů cestujících ročně.

Kromě platební karty mohou lidé využít také kreditní jízdenku z jízdenkomatů dopravního podniku a elektronickou peněženku na čipové kartě, takzvané ODISce. „Elektronizací plateb a zrušením papírových jízdenek před třemi lety se Ostrava stala průkopníkem a zároveň inspirátorem. Například na konci roku 2022 se našim systémem jízdného přijel inspirovat budapešťský dopravní podnik,“ uvedl generální ředitel ostravského dopravního podniku Daniel Morys.

Šéf brněnské MHD Havránek: Děláme kroky k elektromobilitě, vodík je příliš drahý

Časový horizont na úplné zrušení papírových jízdenek v Brně zatím zástupci dopravního podniku podle Havránka nemají. Na otázku, zda by to mohlo být v horizontu pěti let, odpověděl, že to může být realita. „Pravidelně to monitorujeme. Pokud to k tomu bude poptávkou cestujících směřovat, nevylučuju, že to může být tento horizont," komentoval generální ředitel.

Jedním z dílčích kroků bylo zrušení prodeje jízdenek u řidiče. „Jednorázové papírové jízdenky nyní lze koupit v automatech, v našich předprodejních místech a u distributorů," vyjmenovala Doležalová.

Vyšší tržby za jízdné

Tržby za jednorázové jízdenky loni vzrostly, ale vyšší byly i celkové tržby za jízdné v Brně. „Letos evidujeme nárůst cestujících. Nikdy neměl dopravní podnik historicky miliardu korun tržby. Ani v těch nejlepších letech 2018 a 2019. Zatím se ukazuje, že v letošním roce asi té miliardy dosáhneme," poznamenal Havránek.

Papírové jízdenky MHD v Brně v proměnách času: podívejte, s čím se dřív jezdilo

S úplným rušením papírových jízdenek zatím nepočítají ani zástupci firmy Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy na jihu Moravy. „O redukci papírových jízdenek uvažujeme, ale také si uvědomujeme, že stále bude existovat určitá skupina cestujících, která nebude ochotna akceptovat elektronické způsoby placení," podotkl nedávno mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.