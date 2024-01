/FOTOGALERIE/ Dopravní značení přeškrtnuté oranžovou páskou posvěcuje od pondělí konec pěší zóny v centru Brna. Ačkoli v Nádražní ulici neplatí již téměř dva týdny, nechali zástupci města přeškrtat tamní značky teprve nyní.

Dopravní značení přeškrtnuté oranžovou páskou posvěcuje od pondělí konec pěší zóny v centru Brna. | Video: Deník/Terezie Heinz

Podle úředníků Jihomoravského kraje byl systém pěší zóny zavedený městem nezákonný a chybný, k loňskému 27. prosinci se jej proto rozhodli zrušit. Zóna měla původně zjednodušit přístup na krajní tramvajová nástupiště, uspořádání však vydrželo pouze tři čtvrtě roku.

Řidiče, kteří pěší zónou od konce prosince projížděli, se brněnští strážníci rozhodli nepokutovat. Věděli totiž o rozhodnutí krajských úředníků, jež zónu zneplatnili.

„S informací jsme pracovali od prvopočátku a nechtěli jsme, aby byli řidiči trestaní za porušení značky, která se bude měnit a je podle vydaného rozhodnutí neplatná. Proto kolegové řidiče na zmíněných místech nepostihovali,“ vysvětlil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Po dobu téměř dvou týdnů se tak šoféři dostávali do situace, kdy Nádražní ulicí směrem k Novým sadům projížděli legálně, přestože na ně při vjezdu z Benešovy ulice čekala dopravní značka oznamující pěší zónu.

Dopravní systém poblíž brněnského hlavního nádraží upravili pracovníci brněnského magistrátu na jaře minulého roku. Podle krajských úředníků však zástupci města vydali opatření i přes nesouhlasné stanovisko policie. Přestože samotný nesouhlas nebyl důvodem pro zrušení opatření, upozornili na nedostatky také krajští úředníci.

„Krajský úřad Jihomoravského kraje shledal vypořádání s nesouhlasem za nedostatečně zdůvodněné a současně zjistil a ověřil v terénu, že navržené dopravní značení vykazuje řadu nesrovnalostí,“ řekla Deníku Martina Žídková z tiskového odboru krajského úřadu.

Více než týden neplatí pěší zóna v brněnské Nádražní ulici. Dopravní značení v místě však doznalo změn teprve v pondělí.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Ve stanovisku vůči původně plánovanému a následně zavedenému systému před hlavním nádražím upozorňovali policisté například na nedodržení pravidel pro vzdálenost mezi značkami. To podle nich mohlo u řidičů v některých případech zásadně ovlivnit vnímání a následné vyhodnocování informací v dopravním prostoru. Použití značky upozorňující na začátek pěší zóny, kterou vedení města nechalo umístit do Nádražní ulice, navíc nesplňovalo právní požadavky a stavebně-technické předpisy.

Nestandardní využití dopravní značky připustili i samotní pracovníci brněnského magistrátu. „Pokud by v místě značení nebylo, museli by chodci využívat přechod a stavební úpravy by tam neměly smysl. Navíc by byly pro chodce velmi matoucí,“ argumentovali zástupci města. Úpravy přednádražního prostoru vyšly na přibližně jedenáct milionů korun.

Odpověď magistrátních úředníků ale zástupci kraje smetli ze stolu. Magistrát podle nich nezdůvodnil, proč je nutné v daném úseku chodce upřednostnit. Zaměnit měli rovněž příčinu s následkem, kdy potřeba zavedení pěší zóny nevyvolala stavební úpravy, naopak stavba vyústila v potřebu vytvořit pěší zónu.

„Je třeba zdůraznit, že vytvoření pěší zóny ovlivnilo pouze tu část chodců, kteří směřovali na krajní nástupiště tramvají,“ stálo v rozhodnutí o zrušení pěší zóny z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

U brněnského nádraží natáčela redaktorka Deníku

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Proti rozhodnutí představitelů kraje se vedení Brna nemůže odvolat. S verdiktem ale nesouhlasí. Alternativním řešením může být takzvaná sdílená zóna, kterou je možné zřizovat od začátku letošního roku. Nový dopravní režim by zajistil omezení maximální povolené rychlosti v místě na dvacet kilometrů v hodině, chodci a cyklisté by mohli využívat celou šířku vozovky. Řešení počítá se stáním řidičů pouze na parkovišti, cyklistů pak na vyznačených místech.

Loňská změna organizace dopravy u hlavního nádraží měla za cíl zklidnění dopravní situaci v místě a zlepšení přístupu cestujících ke krajním tramvajovým zastávkám. Šoféři proto zhruba tři čtvrtě roku nemohli odbočovat vlevo z Nádražní do Benešovy ulice a z přilehlého parkoviště do Benešovy ulice směrem k hlavnímu nádraží.