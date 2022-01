Kolbaba se totiž 14. února přesune do nových prostor. „Velmi mě to mrzí. Ještě donedávna jsem z toho byl zkroušený. Nicméně ve své současné podobě slavíme jedenácté narozeniny a stěhování tak zahajuje novou dekádu naší cukrárny,“ svěřil se majitel Kolbaby Zdeněk Kloc.

Důvodů pro přesun má cukrárna hned několik: covidová situace, která Kolbabu silně zasáhla, nutnost přeorganizovat prostory nebo technické důvody. „Je to tu nesmírně náročné na provoz. Prostor je rozdělený na dvě patra a mezipatro a veškeré pro obsluhu je až na konci toho prostoru. Zvažovali jsme rekonstrukci, s tím bohužel majitelé nesouhlasili,“ nastínil Kloc.

Ulici Kounicova však legendární brněnská cukrařina neopustí, přesune se jen o pár metrů dále do domu s číslem popisným 20, hned vedle kolbabovské chlebíčkárny. Oba podniky se tak propojí. „Z hlediska historie je opravdu škoda, že to nedotáhli na stovku. Prakticky to ale až takový rozdíl není. Těch pár metrů navíc si pro jejich dort ráda ujdu,“ usmála se například Simona Dvořáková.

Cukrárnu Kolbaba založili v roce 1938 cukráři Bohumír a Jenovéfa Kolbabovi. Dům, který na adrese stojí dodnes, postavili právě za účely cukrařiny. Specialitou cukrárny Kolbaba byl dort Pohádka, na který má i dnešní vedení originální recepturu.

V roce 1948 se Kolbabu pokusil znárodnit Cech cukrářů a o dva roky později se mu to i povedlo. Manželé svůj podnik natolik milovali, až se ze znárodnění Jenovéfa Kolbabová zhroutila.

Cukrárnu vlastnil stát až do roku 1989 a rodině Kolbabových dům vrátili až roku 1992. Na tradici cukrárny se podařilo navázat v roce 2011.