Pro odstavování koloběžek a kol jsou k dispozici například stání pro jednostopá vozidla vznikající v oblastech rezidentního parkování či cyklostojany.

Pokud firmy nechtějí platit statisícové pokuty, budou si muset na zákazníky takzvaně došlápnout. Podle brněnských strážníků totiž mnozí z nich na pravidla kašlou. Koloběžky se stále objevují na nevhodných místech, a komplikují tak pohyb ve městě. „Překážejí u vstupů do domů, u přechodů pro chodce nebo stojí na samém okraji chodníku a hrozí jejich pád na silnici. Kolegové našli už i koloběžky zanechané zcela nepochopitelně přímo uprostřed cyklostezky. Lidé nám už mimo jiné volali i kvůli koloběžce hozené do řeky,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Pavel Šoba. Situace se podle něj zlepšuje jen pomalu.

Právě strážníci na potíže spojené se sdílenými dopravními prostředky dohlížejí. Stejně jako zástupci městských částí.

Vyšší míru kontroly kvitují i oslovení Brňané. „Rozhodně by se do toho měl začlenit nějaký systém a řád. A to jak v parkování, tak v provozování a používání. Pokud bude koloběžka součástí běžného provozu, měla by splňovat jeho podmínky co se týče osvětlení, parkování a podobně. V současné době je to jen hazard. Projeďte se brzy po ránu městem, kdy je ještě tma a uvidíte, kolik jezdí v ulicích neosvětlených koloběžek. To by se mělo řešit,“ nastínil další problémy Jan Rektořík.

Zastáncem přísnějších podmínek pro parkování je potom i Petr Vokoun, který služby sdílených koloběžek využívá a pořídil si už i vlastní. Odkládání koloběžek na předem určených místech mu nevadí, i když si kvůli tomu musí zajet. „Nijak mě to neobtěžuje. Naopak jsem rád, že se to nebude válet všude. Pokuty bych za to dával. Auto taky nemůžete parkovat všude, tak nevím, proč by koloběžky a kola měly být rozházené po celém městě. Vybraných míst je dost a těch pár metrů nikoho nezabije,“ řekl Vokoun.