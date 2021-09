Porodnice se z Obilního trhu do Bohunic přesune kvůli výstavbě porodnice nové za téměř dvě miliardy korun. Stavba je plánovaná mezi roky 2023 a 2025. „U areálu Porodnice na Obilním trhu vidím velký potenciál rozvoje, který nabídne prostory k výzkumu, vzdělávání či praktické výuce a podpoří další rozvoj spolupráce s významnými partnery. Za významný zde považuji i rozměr péče o významný architektonický celek v rámci ochrany našeho společného historického a kulturního dědictví,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Místo novorozeňat studenti, vědci a výzkumníci. Areál porodnice na brněnském Obilním trhu po jejím přesunu do Fakultní nemocnice Brno nezůstane chátrat. Představitelé bohunické nemocnice a Masarykovy univerzity dnes podepíší memorandum o jeho dalším využití.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.