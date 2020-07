Ploty tam nechal umístit zhotovitel ve spolupráci s městem a odpovědným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví. „Důvodem je především ochrana chodců a řidičů,“ vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Silničáři už v Úzké začali s frézováním vozovky. Přejití přes silnici bez svrchní vrstvy by pro pěší znamenalo riziko úrazu.

Omezení v Úzké souvisí s postupem prací na projektu Tramvaje Plotní i s nutností rekonstrukce tamní kanalizace. „S opravou 120 let staré kanalizace a kanalizační šachty se v křižovatce počítalo. Kvůli jejímu stáří a stavu se práce nedaly oddalovat. To, že budou trvat do konce listopadu, je způsobené hlavně technologickou složitostí oprav,“ sdělil Poňuchálek.

V pondělí i přes zákaz vstupu a umístěné pásky přes zrušený přechod přecházely desítky lidí. Musely se přitom proplétat mezi auty, protože semafor pro pěší tam nefunguje. Na místě situaci monitorovali policisté, kteří kvůli tomu, že uzavírka platila první pracovní den, přistupovali ke hříšníkům spíše preventivně.

Omezení v křižovatce se dotýká také řidičů. Z ulice Dornych úsek projíždí namísto třemi pruhy pouze jedním. V opačném směru si mohou vybrat ze dvou pruhů, jeden pruh je dočasně zrušený. V pondělí se lidé za volantem v okolních ulicích zdrželi desítky minut. Kolona aut odpoledne stála až za křížením ulic Koliště a Bratislavská.

Uzavírka pro řidiče i pěší v místě potrvá do konce listopadu. Práce na projektu Tramvaj Plotní nutnost opravy kanalizace v křižovatce neovlivní, skončit mají v srpnu příštího roku.