Zastávka totiž fungovala na znamení od osmnácti do třiadvaceti hodin večer.

Pro obnovení tramvají v této zastávce je Jaroslav Vavřík. „Teď, když se znovu vrací kultura do Brna po těch všech omezeních a rekonstrukci divadla, bych uvítal, aby tato zastávka fungovala alespoň ve večerních hodinách jako dříve,“ řekl muž.

Brněnská tramvajová zastávka Janáčkovo divadlo už tři roky zeje prázdnotou. Tramvaje nahradily autobusové linky. To se nelíbí některým místním.

