Hitu posledních měsíců pomohla pandemie koronaviru. „Chtěli jsme se vyhnout davům v obchodech. Přes počáteční nedůvěru jsme zkusili objednávku on-line a byli jsme nadšeni. Super výběr, zboží kvalitní a přivezou nám ho až ke dveřím. Už to měnit nebudeme, je to veklká pomoc,“ svěřila se Ludmila Búdová, matka tří dětí z Vranovic na Brněnsku s necelými dvěma a půl tisíci obyvateli.

Výhodu on-line nákupů potravin a drogerie upřednostňuje i Jan Otruba ze Znojma. „Nechávali jsme si vozit potraviny, ještě když jsme bydleli v Brně. Po přestěhování nám to chybělo, teď už prodejce konečně zajíždí i k nám. Jsme nadšeni, místo času ztraceného v supermarketech si mohu jít zaběhat do lesa,“ reagoval muž na novinku sítě Rohlik.cz, který od minulého týdne zásobuje i obyvatele Znojma, včetně blízkých vesnic v okolí.

Právě Rohlik.cz patří v současnosti mezi nejvíce používané internetové obchody, z nichž lidé nejčastěji nakupují. Může se pyšnit tržbami, jež v loňském roce překonaly téměř miliardu korun. Což představuje trojnásobný nárůst v porovnání s předešlým rokem. Na jižní Moravu zavítal teprve na jaře. „V březnu jsme zahájil prodej na Břeclavsku, koncem května na Hodonínsku a minulý týden na Znojemsku. Nákup si z těchto lokalit objednalo už asi tři tisíce domácností,“ uvedla mluvčí prodejce Denisa Ladka Morgensteinová. S tím, že v blízké době se dočkají lidé v dalších malých obcí v okolí. „Zákazníci nás o to ve velkém žádají,“ dodala mluvčí.

Roste i zájem o Tesco online, tomu však zákazníci vytýkají malou pružnost. „Termíny dodání tam byly dlouhé,“ vyzkoušela Ludmila Búdová.

Do čtvtr hodiny máte doma cokoli

Zatímco v předchozích letech nakupovali lidé přes internet většinou elektroniku a na nákup potravin přitom ani nepomysleli, situace se rychle mění. „Právě v sortimentu potravin došlo v k výraznému růstu podílu tržeb z internetového prodeje,“ poukázal předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

O doručování nákupů potravin a drogerie rozšířila služby i společnost Dáme jídlo, která se dříve soustředila na dovoz jídel z restaurací. Například v Brně nově garantuje dovoz nákupů i do patnácti minut. „Meziročně v naší mateřské skupině Delivery Hero, vzrostl zájem o 237 procent. Kromě potravin nabízíme také doručení řezaných květin, drogistického zboží, doplňků stravy, kosmetiky, dárků, delikates či hraček,“ uvedl Břetislav Stromko, ředitel marketingu společnosti Dáme jídlo.

Online nakupování s velkou pravděpodobností podle něj úplně změní způsob, jakým lidé nad nákupy přemýšlejí. „Možnost mít doma do čtvrt hodiny prakticky cokoli, na co si vzpomenete, představuje úplně novou generaci online nakupování,“ mínil Stromko.

Starší lidé, kterým to zdraví umožňuje, ale nejspíš budou dál navštěvovat místní obchody, také kvůli setkávání se s jinými lidmi. To potvrdil i sedmdesátiletý Josef Fiala. „Já si rád půjdu nakoupit osobně. Není nad to si vybrat správnou flákotu masa u svého řezníka, potkám přitom i známé,“ odmítal virtuální nákupy muž.

V důsledku novodobých konkurentů ale kolabují malé vesnické prodejny. Jako třeba v Medlovicích na Vyškovsku, kde o prodejnu už přišli. Přistoupili však na experiment maloobchodního řetězce družstva COOP. Spočívá v samoobslužném výdejním boxu. „Zkoušíme, jak oslovit zákazníky, aby měl box co největší využití,“ informoval o novince mluvčí řetězce Lukáš Němčík.