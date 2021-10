Úsek mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi byl součástí velké rekonstrukce dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, která trvala několik let a letos končí.

Dělníci za jednu stavební sezónu zmodernizovali oba jízdní pásy v délce deseti kilometrů a zprovoznili pět dálničních nadjezdů. „To je rekord modernizace D1. Během této jedné stavební sezóny naše technika vyrobila a do nové vozovky uložila téměř sto tisíc kubíků betonu a podkladních vrstev zpevněných cementem,“ sdělil Jiří Zapadlo ze společnosti Metrostav Infrastructure.

Poprvé po roce a půl projedou řidiči po úseku dálnice D1 mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi na Brněnsku bez omezení. Silničáři úsek zmodernizovali. „V noci na středu jsme zahájili odstraňování dopravních opatření. Stavbu uvedeme do provozu bez omezení ve čtvrtek odpoledne," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.