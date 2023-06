/VIDEO/ Drobné vady, které nemají vliv na bezpečnost provozu. Vynikající protihlukové a protismykové vlastnosti. I po několika letech provozu a intenzivní zátěži. Dobře odvedená práce. S takovým výsledkem skončila podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kontrola zhruba čtyřkilometrového zrekonstruovaného úseku dálnice D1 poblíž Ostrovačic na Brněnsku.

Kontrola zhruba čtyřkilometrového zrekonstruovaného úseku dálnice D1 poblíž Ostrovačic na Brněnsku. | Video: Deník/Jan Charvát

Tu odborníci provedli v obou směrech těsně před ukončením sedmileté záruční lhůty, která vyprší 12. července. „Povrch je stále velmi kvalitní a pro řidiče bezpečný. Zjištěné závady byly drobného charakteru a budeme je uplatňovat u zhotovitele stavby v reklamační lhůtě. Částečně jdou na vrub provozu. Stavební firma se k závadám staví konstruktivně a měli bychom při jejich odstranění najít shodu,“ řekl při úterním brífinku na 178. kilometru dálnice mezi Prahou a Brnem šéf ŘSD Radek Mátl.

S tím, že při výběrovém řízení na zhotovitele byla jedním z kritérií sedmiletá záruční doba. Do té doby byla běžnou praxí pětiletá. Mátl, dodal, že náklady na opravy zmíněného úseku se budou pohybovat v řádech maximálně stovek tisíc korun, spíš však méně a nebudou trvat dlouho. „Když to bude nutné, stáhneme na jeden den dopravu do jednoho pruhu. O víkendu nebo v nočních hodinách, kdy není na dálnici takový provoz,“ upřesnil Mátl.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zmíněný úsek dálnice D1 byl při rozsáhlé rekonstrukci opravený jako jeden z prvních a náklady se vyšplhaly na 437 milionů korun bez daně. Modernizace byla v režii firmy Skanska. „Záruka platí a záleží nám na kvalitě. Vše ve spolupráci s investorem dokumentujeme a záruční závady na naše náklady samozřejmě odstraníme," řekl za společnost Skanska vedoucí vnějších vztahů Ondřej Šuch.

Mezi nalezenými vadami se nyní po sedmi letech provozu jedná například o nerovnosti mezi betonovou a asfaltovou plochou do jednoho centimetru. Povolená odchylka je osm milimetrů. Na betonovém povrchu pak silničáři našli na některých místech olámané hrany desek nebo propadlé těsnění na příčných a podélných spárách. „Na komfort jízdy to vliv nemá. Byly to vše drobnosti. Na několik místech bude potřeba ještě sanovat drobné trhliny,“ poznamenala za ŘSD technoložka vozovek Eva Hrušková.

Ministr dopravy Martin Kupka sdělil, že kontroly těsně před vypršením záruční doby jsou u silničních i železničních staveb od loňského roku systémovým opatřením. „Chceme mít jistotu, že za vynaložené prostředky dostaneme maximální možnou kvalitu. Konkurence je v tomto oboru dostatečná, což se může odrazit ve snížení cen a zmíněné kontroly před koncem záruky zase zvýší tlak na kvalitu odvedené práce,“ řekl Kupka.

Velká modernizace dálnice D1 začala v roce 2013 a skončila v roce 2021. Silničáři nechali o tři čtvrtě metru rozšířit každý jízdní pás. Nešlo jen o obnovu vozovky, ale o zásadní rekonstrukci, která odstranila havarijní stav po celé délce dálnice. Modernizace se týkala úseku od 21. po 182. kilometr. Celková cena činila více než 28 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad letos v květnu také vydal zprávu, která je k velké modernizaci značně kritická.

K jeho výtkám patří to, že v některých částech není dokončená a že některé mosty a nadjezdy jsou ve stavu, který ohrožuje bezpečnost dopravy. Mátl tehdy reagoval tak, že dálnice rozhodně bezpečná je. „Do Prahy jezdím po D1 z Brna i třikrát do týdne. Provedené úpravy a modernizace dálnice za mě mají smysl, i když trvají dlouho a omezují provoz. Naštěstí jezdím hodně přes noc, kdy tu není tolik aut a doprava je plynulejší. Nejvíc by na této silnici pomohlo vybudování tří pruhů v celé délce, ale to je nereálné,“ poznamenal jeden z profesionálních řidičů z jihu Moravu Martin. Celé jméno zveřejnit nechtěl. Redakce ho zná.